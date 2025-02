Srđan Blagojević, trener fudbalera Partizana nije krio zadovoljstvo osvojenim bodom na Marakani protiv Crvene zvezde.

"Prvo bih pohvalio atmosferu, bila je korektna i dobra sa obe strane, obaveza svih nas je da čuvamo derbi. Velika borba uz koje smo mi na kraju izvukli bod, igrajući protiv jake Zvezde. Želim da pohvalim svoje igrače za želju, borbu i disciplinu u igri. Opredijelili smo se za zatvorenu varijantu, da čekamo naše trenutke i to nam se isplatilo. Ne možemo da slavimo bod, ali ovo je nagrada za nas - rekao je Srđan Blagojević i dodao:

"Za tri dana igramo protiv Mladosti iz Lučana i o tome već razmišljamo.

Objasnio je strateg Partizana zašto je bod sa stadiona "Rajko Mitić" u ovom trenutku premija za klub iz Humske.

"Teoretski ne bi trebalo da budemo zadovoljni bodom, ali s obzirom u kakvoj se situaciji nalazimo, osvojiti bod protiv ove Crvene zvezde... Bez obzira što se to neće svidjeti navijačima. Prihvatamo ga, svakako.

Vjeruje Blagojević da će Partizan igrati još bolje.

"Ne mislim da je ovo najbolje izdanje. Da vam kažem da su mi se svidjeli neki momenti protiv Spartaka kada smo gubili, neko bi rekao da sam lud. Opredijelili smo se za defanzivniju varijantu, nije to vizija igre koju volim, ali to je bio naš vid strategije.

Tim Partizana bio je poznat nekoliko sati prije početka utakmice.

"Pitam se i ja kako je procurelo... Tokom cijele nedelje sve ovo vježbali. Planirali smo ovakvu potrošnju, i kad smo sve sabrali opredijelili smo se za ovakvu varijantu. U najavi sam rekao da je legitimno da Zvezda iz ove pozicije želi ubjedljivu pobjedu, kao što je i legitimno da potcijenjenost koju smo osjetili iskoristimo na našu stranu, što smo i uradili. Hvala navijačima na velikoj podršci, nije lako biti igrač i navijač Partizana u ovakvoj situaciji. Pokazali su navijači koliko vole klub i pozivam ih da dođu u srijedu, kada će biti još teže, da nas podrže u ovoj misiji.

Zvezda je preokrenula utakmicu na početku drugog poluvremena.

"Oni su promijenili poziciju Maksimoviću koji je otišao u desno. Skrenuli smo pažnju na kontragard Ivanića i Maksimovića, nismo to dobro branili. Teško je igrati protiv Zvezde a ne patiti zbog njihovih kvaliteta. Detalji su odlučili, preokrenuli su, ali ono pozitivno je da smo uspjeli da se dva puta vratimo, što je dobra psihološka stabilnost i kvalitet. Zvezda je najjača između linija, gdje se pojavljuje Maksimović, plus fizički su jaki i zato smo igrali sa pet pozadi. Imali smo plan B sa Nikolićem i Nathom, krenuli ofanzivnije i to nam se isplatilo - rekao je Blagojević.