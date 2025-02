Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su neriješeno 3:3 u u 175. vječitom derbiju.

Izvor: MN Press

Svoje impresije poslije meča izneo je trener crveno- bijelih Vladan Milojević.

Najprije je upitan šta je rekao svojim igračima poslije meča.

"Otkud vi znate da sam ja išta rekao mojim igračima? Nisam rekao ništa. "

"Nema nekog motivacionog govora, primili smo onako kako smo znali da ćemo primiti. Partizan je došao sa petoricom pozadi, kontre i brze lopte Kalulua, Zubairua, moji igrači pogotovo, da ne spominjem koje, novajlije su i igrali su derbi. Impersionirani su derbijem, značajna je utakmica. Ja sam rekao prije ove utakmice, to je sazrijevanje, to imamo od početka. Najiskusniji su otišli u odbrani i to je generalno i presudilo da ta jedna loša postavka, da ne komentarišem i ovu posljednju akciju gde imate 3:2 rezultat, opet je to neiskustvo da sačuvate taj rezultat."

"Ali, sve u svemu, znate kako. Pokušavali smo i tražili smo pukotine, igrali su borbeno, puno igrača u šesnaestercu, teško je proći. Partizan je igrao na kontranapade. Rezultat je taj koji je takav, da li je zaslužan ili ne, idemo dalje."

Imao je riječi hvale i o Šerifu.

"Šerif je jedan igrač koji je upravo to. Nadahniće velikih utakmica je taj adrenalin kod pojedinih igrača, neki vole na ovom nivou. Neko sazrijevanje drugih igrača, sve je to impresija, stadion, derbi... Navijači. Strah od greške, jednostavno je to tako. Šerif je pokazao i u derbijima i u Ligi šampiona da voli ovakve utakmice."