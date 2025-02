Potpuno ludilo na utakmici Evertona i Liverpula.

Izvor: Arena sport/printscreen

Poslednji derbi Mersisajda odigran je na "Gudisonu", Everton i Liverpul remizirali su - 2:2. Nevjerovatna utakmica, četiri gola, preokreti i na kraju potpuna tuča na terenu u Premijer ligi. Potpuni haos je nastao poslije poslednjeg zvižduka Majkla Olivera.

Kada je odsvirao kraj meča, koji je završen u 101. minutu, fudbaler domaćeg tima Dukure otrčao je ka navijačima Liverpula da ih provocira zbog remija, to se nije dopalo Džounsu koji je otrčao do njega i onda je krenulo koškanje. Uhvatili su jedan drugog za dres, onda su utrčali ostali saigrači, pa i redari i počeli su svi da ih razdvajaju. Srećom, nije bilo razmjene udaraca, a nije ni to bilo daleko...

Na kraju su uspjeli nekako da ih razdvoje, a onda je sudija Oliver krenuo ka njima, dao obojici po drugi žuti karton, odnosno crveni. Dukure je nastavio da prijeti i po završetku susreta, Džouns mu je odgovarao, ali su nekako uspjeli da ih razdvoje i da svi odu u tunel.

Što se meča tiče, Everton je poveo u 11. minutu golom Beta, ali je Mekalister izjednačio u 16. na asistenciju Salaha. Onda je u 73. minutu Salah postigao gol za 2:1 i djelovalo je da će gosti odnijeti pobjedu. Tako nije mislio Tarkovski koji je u 98. minutu iz voleja pogodio. VAR je gledao snimak zbog ofsajda, nije ga bilo, gol je priznat. Prije toga su i navijači utrčali na teren, nastao je haos, slavili su gol koji na kraju ipak nije poništen.

Na kraju remi u derbiju koji će se pamtiti. Razlog zbog kog je ovo poslednji derbi na "Gudison parku" je to što Everton dobija novi stadion i seli se. Svakako će se o ovom meču dugo pričati.