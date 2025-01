Barselona pobijedila Benfiku 5:4, nakon preokreta koji nikad neće zaboraviti.

Izvor: YouTube/TV Arena sport

Barselona je čudesno pobijedila Benfiku u Lisabonu, 5:4! Iako su domaći imali prednost 3:1 na poluvremenu het-trikom grčkog centrafora Vangelisa Pavlidisa, a potom i prednost 4:2 u 68. minutu, autogolom Ronalda Arauha, to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Robert Levnadovski iskoristio je drugi penal u 78. minutu da smanji na 4:3, Erik Garsija je u 86. minutu takođe pogodio da izjednači na 4:4, a onda je Rafinja u šestom minutu nadoknade postavio nevjerovatnih 5:4 za Barselonu.

Pogledate kako je izgledao meč kakav ćete teško dva puta vidjeti ove sezone!

Benfika Barselona Izvor: YouTube/TV Arena sport

Novi golman Barselone Vojćeh Ščensni pravio je skandalozne greške u svom prvom nastupu za klub koji ga je jesenas vratio iz penzije. Trčao je 30 metara od svog gola i promašivao loptu, omogućivši Pavlidisu da ga rutinski kažnjava, a onda je isto tako istrčavao i da sruši krilo Benfike Kerema Akturkoglua. Bio je to penal i bio je to još jedan gol za Pavlidisa, kao i nastavak noćne more Poljaka koji se proslavio u Arsenalu i Juventusu. U Barseloni izvjesno neće.

Griješio je i golman Benfike, Ukrajinac Anatolij Trubin, poklanjao je i on protivniku, kao u situaciji u 64. minutu, u kojoj je pogodio Rafinju u glavu loptom koju je pokušao da ispuca. Odmah je završila iza njegovih leđa i najavila potpuni haos do kraja utakmice, koji je i viđen.

