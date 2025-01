Marko Živković oporavio se od povrede i vraća se na teren posle duže pauze.

Partizan je dobio pojačanje iz svojih redova. Marko Živković se vraća na teren posle šest mjeseci dugog oporavka od teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta. Dobra vijest za crno-bijele i za novog trenera Srđana Blagojevića koji će na pripremama imati priliku da vidi na koga može da računa.

Upravo je prvotimac Partizana za zvanični sajt kluba pričao o svemu kroz šta je prošao. "Veoma težak period je iza mene. Prva pomisao posle povrede, da ću morati da pauziram šest mjeseci, napravila mi je problem u glavi. Kada je počeo oporavak sve je krenulo mnogo brže i lakše i evo sada sam ponovo na terenu. Biće mi potrebne još dvije nedjelje za adaptaciju, ulazak u ritam, u duel igru. Ako sve prođe kako treba biću spreman za nastavak prvenstva", rekao je Živković.

Nada se da će sa promjenom rukovodstva i svim što se dešava unutar kluba da dođu bolji dani za crno-bijele. "Nije bilo lako gledati sve to. Od ispadanja iz Evrope do gubljenja samopouzdanja. Prošlo je to i sada vjerujem da će da bude bolje. Bio sam na utakmici protiv Čukaričkog kada je bio pun stadion. Prelijepa slika, sve što nam je falilo prethodnih godina. Došlo je i do povratka rezultata, sve to se dešavalo zbog navijača."

Sada je sa timom u Antaliji na pripremama i nada se da će u budućnosti trofeji da se vrate u Humsku. "U Antaliji je sve na vrhunskom nivou, ne sjećam se kada su bili bolji tereni. Postoje svi preduslovi da radimo maksimalno i da se pripremimo za nastavak prvenstva. Cilj je da pobijedimo u svim utakmicama do kraja prvenstva, pa da vidimo gdje smo i šta smo. Partizanu je trofej uvek cilj. Možda je realnije govoriti o Kupu za ovu sezonu. Partizan je Partizan i želimo da obradujemo naše navijače trofejem na kraju sezone", zaključio je Živković.