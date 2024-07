Večeras od 21.00 u Minhenu igra se prvo polufinale Evropskog prvenstva.

Španija i Francuska sastaju se večeras na "Alijanc areni" od 21.00, pa ćemo u spektaklu saznati ko će prvi do finala Evropskog prvenstva. Po fudbalu koji su do sada pokazali, Španija je apsolutni favorit, međutim čak iako je Francuska do sada postigla tek jedan gol iz igre na cijelom turniru, znamo da imaju strašan tim i na sve to iskustvo igranja važnih utakmica. Uostalom, bili su prvaci svijeta prije samo šest godina....