Da li bi meč Španije i Njemačke trebalo da se ponovi? Mnogo je onih koji tako misle.

Navijači u Njemačkoj ne mogu da se pomire sa eliminacijom sa Evropskog prvenstva, odnosno i dalje im je pred očima odluka engleskog sudije Entonija Tejlora iz 106. minuta. Tada je Mark Kukurelja rukom blokirao udarac Džamala Musijalem, međutim iako je bilo očigledno šta je uradio u svom šesnaestercu, Tejlor nije pokazao na "bijelu tačku". Nešto kasnije, Mikel Merino donio je pobjedu Španiji i odveo je u polufinale turnira...

Već je stiglo i razjašnjenje Tejlorove odluke, da po novim instrukcijama koje su sudije dobile pred EURO to nije dovoljno za penal, to nije urazumilo navijače. Njih više od 350 hiljada do sada je potpisalo onlajn peticiju za ponavljanje utakmice, prenosi poznati portal "Sport Bible".

Naravno, šanse da UEFA posluša potpisnike ove peticije su ravne nuli, pošto bi tako poslije svake utakmice u kojoj su navijači iz nekog razloga ljuti, moglo da se traži ponavljanje. Takođe, ne postoji ni termin u kome bi se igrala ponovljena utakmica, a još se čeka i zvanično saopštenje sudijske komisije UEFA i stav Roberta Rosetija. Ako i čujemo da je Tejlor pogriješio, to će biti sve na čemu će se završiti meč Njemačke i Španije.

Već znamo da u utorak Španija igra polufinale Evropskog prvenstva protiv Francuske u Minhenu, dok će Holandija i Engleska dan kasnije odmjeriti snage u Dortmundu. FInale je 14. jula na Olimpijskom stadionu u Berlinu.