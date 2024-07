Zvezda je upisala pobjedu, a Milojević pohvalio svoje igrače.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su Soči (2:0) u prvom pripremnom meču na turniru u Sankt Peterburgu, a trener Vladan Milojević imao je priliku da na djelu vidi pojedina pojačanja i momke koji bi u narednoj sezoni trebalo da se bore za mjesto bonusa. Zablistali su pojedini fudbaleri Crvene zvezde protiv ruskog tima, a Milojević je zadovoljan opštim utiskom.

Istakao je to i u izjavi za klupski sajt nakon završetka prve provjere u Rusiji. Po njegovim riječima, ekipa još nije kompletna niti u potpunosti spremna, ali ima i dobrih stvari - Milojević je oduševljen kako njegov tim trenira pred početak nove sezone.

"Bila je jedna dobra provjera za nas, u svakom slučaju još smo u fazi priprema i dalje su teške noge. Imamo dosta mladih igrača koji se polako integrišu u sistem, sve u svemu bilo je dosta dobro. Ima naravno još stvari koje bi trebalo da ispravimo, očekuje nas dosta posla, ali zadovoljan sam igrom", započeo je Milojević i dodao: "Sigurno je da nismo još spremni, dosta igrača je imalo produžen odmor. Polako nam se priključuju fudbaleri koji su odsutvovali zbog reprezentativnih obaveza. Moram zaista sve da ih pohvalim, vrijedni su, ćute i rade, znaju koji su im zahtjevi. Imamo svakako još dosta prostora da napredujemo i s druge strane da se pripremimo što na fizičkom planu, tako i na taktičkom."

Trener crveno-bijelih zadovoljan je atmosferom u timu. "Mi smo jedna familija, kada je u porodici sve u redu lakše je da radite. Dolaziće i teški trenuci kada ćemo morati da ih prevaziđemo, ali je za sada sve u najboljem redu, nadam se da će tako biti do samog kraja", rekao je Vladan Milojević i dodao: "Mi nećemo odstupati od našeg rada i cilja, nama je fokus na prvenstvu i izazovima koji nas očekuju u šampionatu. Ovo su pripremne utakmice svakako je kada igrate u Crvenoj zvezdi bitan rezultat, ali to nije primarno u ovom trenutku. U pitanju su jake i teške provjere, koje možemo da analiziramo i da prokomentarišemo sa igračima, u svakom slučaju znamo šta treba da radimo. Za tri dana je utakmica sa Zenitom, ali nećemo odsupati od našeg sistema rada kao i do sada."