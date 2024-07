Legenda Crvene zvezde prvi put o odlasku iz kluba.

Izvor: MN Press

Dugogodišnji kapiten Zvezde Milan Borjan oprostio se od crveno-bijelih nakon što je definitivno napustio klub prošle sedmice. Bio je stub njenih evropskih uspjeha u prethodnih sedam godina, ostavio je neizbrisiv trag u Ljutice Bogdana i priznao je da je bilo veoma teško da sabere misli i emocije poslije rastanka. Zato se ovog ponedjeljka, koliko-toliko hladnije glave, nedjelju dana poslije rastanka, oglasio na društvenim mrežama, veoma emotivnom porukom.

"Morao sam da pustim malo vremena da prođe, kako bi emocije koje su prejake mogle da se stabilizuju i kako bih mogao da napišem poneku riječ koja nikada neće biti jaka da opiše moju ljubav prema Crvenoj zvezdi... Crvenoj zvezdi sa svim ljudima koji je čine: saigrači, treneri, uprava, ljudi koji se bave održavanjem, kuvarice, higijeničarke i naravno naša najveća snaga, navijači koji svim srcem osjećaju i vole ovaj grb do koske!"

"Trudio sam se oduvijek da za svakoga imam lijepu riječ, razumijevanja i vremena da podijelim i radost i tugu. Radost sam umnožavao dijeljenjem, a probleme rješavao u tišini. Trudio sam se da budem stub na koji su svi mogli da se oslone i kako sam srce ostavljao na terenu, tako sam naučen da dajem sebe u svakom segmentu života podjednako i Zvezdi i svojoj porodici. Najsrećniji sam jer je moj sin ponosan na mene, vidim to, a da još nije ni svjestan veličine uspjeha i istorije koju je ispisao njegov otac sa Crvenom zvezdom".

"Od svog rođenja moj sin šest puta je podigao pehar sa Zvezdom i sedmi put u Slovačkoj. Vjerujem da cu biti uzor kojem može da teži i da sam njegovo djetinjstvo ispunio radošću i srećom sa Crvenom zvezdom koja mu je sve. Raduje me i to što sam se trudio da obradujem i usrećim svu djecu. Mnoga djeca su dolazila iz komšiluka, ali i sa Kosova, iz dijaspore, putovali po cijelu noć da me zagrle i presrećan sto sam imao priliku da uljepšam njihovo djetinjstvo".

"U mom srcu je uvijek bilo i ima dovoljno mjesta za sve. Suvišno je govoriti o uspjesima i rezultatima koje smo napravili - šest titula, tri duple krune, šest godina Evrope... Trudio sam se da branim i ono što je djelovalo da se odbraniti ne može i suvišno je govoriti o emocijama sa kojima se borim, koje su me ophrvale... Dovoljno je vidjeti da mi je bilo potrebno nekoliko dana da se ohrabrim i javno progovorim o odlasku iz Zvezde, ali sve što je lijepo ima kraj..."

"Znam da sam mogao još mnogo da dam Crvenoj zvezdi, ali važno je da čovjek vidi kada je vrijeme da ide dalje. Srećan sam jer znam da sam ostavio svoje saigrače u dobrim rukama i u dobrom raspoloženju, navijače sa dobrim timom, i Crvenu zvezdu u nizu ispisivanja novih uspjeha. Znam da će sve biti dobro i spreman sam da u nekom novom klubu svojim odbranama donesem nove uspjehe".

"Hvala mojim saigracima, trenerima, upravi, svim ljudima koji su zaposleni u Crvenoj zvezdi na šest sjajnih i nezaboravnih godina. Posebno hvala navijačima koji su mi uvijek bili vjetar u leđa, zbog kojih sam želio i borio se i kada možda nisam imao snage. Uvijek sam nosio veliku dozu ogovornosti baš zbog vas kojima je Zvezda sve. Sa vama ovo putovanje će biti zauvijek zapisano ne samo u istoriji već i u mom srcu. Hvala Vam, Zauvijek Zvezdin vojnik Milan Borjan"