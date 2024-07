Htio je Dragović da bajkovito završi karijeru tamo gdje je i počeo, ali od toga nema ništa!

Aleksandar Dragović se oprostio od Crvene zvezde i otišao je u Austriju iz Beča... Tj. trbelao je da ode! Sada je u Austriji izbio skandal pošto je sportski direktor ovog kluba Manuel Ortlehner pred jednim navijačem rekao da je Dragović ludak i idiot!

"On je ludak, idiot, on nije normalan", rekao je 44-godišnji Orlehner, a to je na njegovu žalost zabilježeno na videu. Dragović koji je legenda kluba, štoper koji je zajedno sa Davidom Alabom ponikao u omladinskoj školi i koji je odigrao preko 100 mečeva za prvi tim hteo je da se vrati u Austriju i završi karijeru, ali sada je to pod znakom pitanja. Navijači su naravno bijesni zbog ovakvih izjava sportskog direktora koji je odbio da za medije komentariše svoje navode.

Kako navode austrijski mediji problem između Austrije i Dragovića nije finansijske prirode, a štoper koji je poslije tri godine u Zvezdi htio da se vrati u matični klub sada traži ugovore u inostranstvu. Vidjećemo gdje će dosadašnji kapiten Crvene zvezde završiti, ali ovo mu svakako remeti planove. On je u prvobitnom dogovoru imao u planu da potpiše trogodišnji ugovor i da potom postane funkcioner u klubu.