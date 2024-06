Otkrio je iskusni fudbaler da nije zadovoljan tretmanom koji je imao na ovom prvenstvu, jer kako kaže, mogao je mnogo više da pruži svojoj ekipi...

Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle remija sa Danskom i eliminacije sa Evropskog prvenstva, utiske je iznio kapiten reprezentacije Srbije, Dušan Tadić:

"Kako je ovo teško. Samo sekund, izvinite. Pa dobro, eto, ajde. Mislim da sam zaslužio bolji tretman da bih mogao više da pružim ekipi zato što sam ja timski igrač i hoću da pomognem timu. Nisam ja bitan u ovoj priči, bitno je šta donosiš na terenu" - rekao je Tadić i potom dodao:

"Mislim da sam igrao više da bih mogao da pružim više, odluka je takva, moram da je poštujem. Gledam, evo za Hrvatsku je Modrić tri godine stariji od mene, a skoro svaku utakmicu je na terenu. Igram koliko treba da igram, koliko mi kažu i ja ću da poštujem" kazao je Tadić.

Ponovo je Tadić pričao o utakmici protiv Engleske i njegovom ulasku sa klupe...

"Tu utakmicu nisam počeo, bilo mi je krivo, ali nebitan sam ja. Na poluvremenu se kaže ulazite ti i Ilić, dajem pun gas i onda taman da uđem, kaže mi samo ulazi Ilić, a ti odmori. Ne znam, onda je normalno da ćeš biti povrijeđen. Nisam želio nikoga da uvrijedim, ja to mislim i mislim da to nije loše. Možda to nekome zvuči arogantno, ali sam samo htio da preuzmem odgovornost na sebe i da nekome dam primjer, nije bio cilj da ja nekome nešto govorim... Drugi su tu da pričaju, možda eto samo taj dio.