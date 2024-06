Kapiten reprezentacije Srbije oglasio se nakon komentara koji je poslao javnosti.

Izvor: MN Press

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić izvinio se zbog komentara nakon meča protiv Engleske!

U hotelu "Maksimilijan” u Augzburgu, gdje boravi reprezentacija Srbije tokom Evropskog prvenstva u Njemačkoj, održan je sastanak stručnog štaba seniorske selekcije, na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem, i reprezentativaca Srbije. Bilo je govora o predstojećim obavezama, a između ostalog kapiten reprezentacije Dušan Tadić je iskoristio priliku da se zbog nepromišljenih izjava posle utakmice sa Engleskom izvini selektoru Stojkoviću i saigračima.

Reprezentacija Srbije prema planu i programu nastavlja sa pripremama za drugi meč na Evropskom prvenstvu. Sjutra oko podneva odlazi u Minhen gdje su predviđene medijske aktivnosti, kao i zvanični trening. Srbija će u drugom meču na turniru odmjeriti snage sa Slovenijom (četvrtak, 15:00, Minhen), a to bi mogao da bude i najbitniji meč našeg tima na turniru. Zbog toga je izuzetno značajno da atmosfera u timu bude na visokom nivou, a da se svi članovi srpske delegacije podrede uspjehu.

Podsjećamo, kapiten Dušan Tadić zamjerio je selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju što je meč protiv engleza počeo na klupi za rezervne igrače. Iako je selektor objasnio da je to bio dio taktike i Tadić je smatrao da bi Srbija bila daleko opasnija sa njim na terenu jer je najbolji igrač tima i najspremniji među reprezentativcima. Nakon izjava za srpske medije Tadić se uključio u program holandske televizije, gde je prokomentarisao meč i istakao da bi "orlovi" postigli dva gola da je bio na terenu.

Nakon meča protiv engleske izjavu Dušana Tadića prokomentarisao je i Piksi. "U, pa to nije dobro ako je rekao, to nikako nije dobro ako je rekao. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Htio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog. Radi se o taktici i ništa drugo", rekao je tada selektor.

