Kapiten Srbije emotivno razgovarao sa novinarima poslije utakmice. Od reportera MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića.

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić zaigrao je u drugom dijelu meča protiv Engleske jer je odlukom selektora Dragana Stojkovića Piksija krenuo na Evropskom prvenstvu kao rezerva. U razgovoru za Radio-televiziju Srbije poslije meča, priznao je da mu je teško pala ta odluka selektora.

"Teško, iskreno. Pričao sam sa Misterom, naravno, imamo dobru komunikaciju, ali sam teško prihvatio, jer igramo protiv Engleske. Kapiten sam, lider sam, mislim da sam najbolji igrač ovog tima bez lažne skromnosti, naravno da mislim da je trebalo da počnem. Svakako i naravno, poštujem odluku selektora, mislim da bih mogao da uradim više da sam igrao 90 minuta. Ali ako on misli da Dušan Tadić treba da igra 30 minuta, igraću toliko, iako bih ja igrao naravno uvijek 90. Ali teško je jer uvijek hoćeš više, da pokažeš šta umiješ i da budeš dio kolektiva. Idemo dalje, nije to bitno, niti pojedinac, bitno je da prođemo dalje i to je jedino pravo mjerilo. Imamo veliko zajedništvo i učinićemo sve za to", rekao je Tadić.

"Obrazložio mi je selektor svoju odluku. Naravno da se ne slažem sa tom odlukom, ali moram da je poštujem, ali naravno da se ne slažem. Teško mi je bilo da gledam sa klupe jer je bilo dosta situacija kao stvorenih za mene. Primio sam 10 lopti, a mogao sam da primim možda 100 lopti. Naravno da mi je onda krivo, ali kao što sam rekao - moramo da poštujemo odluke, ne moramo da se slažemo."

Da li mu je selektor rekao da ga možda čuva?

"Najspremniji sam igrač u ovoj ekipi, to sam i njemu rekao, da ne mora zbog fizičkog stanja da brine. Pričali smo normalno, rekao je da misli da će biti zatvorena utakmica i da ću ući u drugom dijelu da riješim, ali desio nam se brzi gol, poslije toga imali smo neke šanse, onda su oni i malo usporili igru i žao mi je zbog rezultata."

U osvrtu na utakmicu, i on je poput selektora Stojkovića osjetio veliki žal zbog poraza i propuštene šanse da rezultat bude bolji.

"Propustili smo veliku šansu, Englezi su nam se nudili cijelu utakmicu, dali su nam mnogo prostora, bilo je malo mjesta između linija. Prava riječ je 'nudili' su nam se. Mogli smo da izvučemo bolji rezultat i ostaje žal zbog toga."

I selektor i Tadić bili su utučeni poslije meča.

"Znali smo da ćemo imati šansu. Nisu pritiskali loptu, imali smo dosta slobodne lopte, mislim da smo mogli da ih ugrozimo, da im nanesemo bol i u prvom i u drugom poluvremenu. Možda nismo imali ovako previše šansi, ali mogli smo da ih ugrozimo. Kao što sam rekao, sada bi trebalo da se okrenemo sljedeću utakmicu."

Zahvalio je Dušan Tadić navijačima.

"Publika je bila fenomenalna, uživali smo u svakom mogućem smislu, znali smo da će biti velika podrška, znamo da će tako biti i u Minhenu. Mnogo su nam pomogli i žao mi je što ih nismo obradovali."

Reprezentacija Srbije vraća se u Augsburg na odmor i pripremu za četvrtak, kada će u Minhenu igrati protiv Slovenije od 15 časova.