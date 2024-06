Još jedan ugao tuče na ulicama Gelzenkirhena pred meč Srbije i Engleske.

Izvor: x/printscreen

Reprezentacije Srbije i Engleske večeras (21:00) će igrati svoj prvi meč na Evropskom prvenstvu, a nekoliko sati prije okršaja u Gelzenkirhenu dogodila se velika tuča na gradskim ulicama. Kako prenose britanski mediji, navijači Albanije iskoristili su priliku i napali navijače Srbije koji su mirno ispijali svoja pića i nisu tražili sukob prije meča selekcije za koju navijaju.

Snimci sa ulica Gelzenkirhena ubrzo su se proširili internetom, a novi ugao pokazuje do detalja kako je izgledao sukob! Navijači reprezentacije Srbije izdržali su prvi i najjači udar, a kada su uspjeli da dođu do dana nakon ofanzive rivale su naterali u bijeg. Nije dugo trebalo navijačima Srbije da se oporave od početnog šoka, a čim su krenuli ka Albancima dogodio se trk sa mjesta incidenta. Pogledajte kako je to bilo:

16.06.2024 EURO 2024

Albanians attacking Serbians and some England fanshttps://t.co/fArHXsZSnEpic.twitter.com/jKtcFdu9JJ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)June 16, 2024

Podsjećamo, prve informacije sa lica mjesta govorilo se da je riječ o sukobu navijača Srbije i Engleske, ali... Ispostavilo se da nije tako i da su u društvu srpskih navijača bili čak i pojedini Englezi koji su sa njima ispijali piće. Zajedno su napadnuti od strane albanskih navijača , koji su na kraju morali da pobjegnu kako bi izbjegli ozbiljniji sukob.