U narednom kolu Budućnost dočekuje trećeplasirani Mornar, dok Dečić gostuje četvrtoplasiranoj Sutjesci.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Dva kola prije kraja Meridianbet 1.CFL razlika između konkurenata za titulu i dalje je tri boda – Dečić hita ka istorijskom uspjehu, Budućnosti izmiče odbrana trona.

Obje ekipe trijumfovale su u okviru 34. kolu, pa je Dečiću za osvajanje naslova prvaka potrebna još samo jedna pobjeda.

“Svaka utakmica kod nas je neizvjesna, koliko može biti neizvjesno s obzirom da je Dečić blizu titule poslije posljednje pobjede. Mi ne gledamo to, gledamo sebe šta možemo mi da uradimo, šest bodova je u opticaju. Želimo da ih osvojimo i onda da se spremamo za finale Kupa“, rekao trener Budućnosti Ivan Brnović.

Brnović je na meču sa Jedinstvom u 56. minutu u igru ubacio Petra Grbića, koji je nakon derbija sa Sutjeskom bio suspendovan. Iskusni fudbaler vratio mu je povjerenje iznuđenim penalom i pogotkom u 70. minutu.

“Vratio se onome što najbolje radi, da je igrač i kapiten. Primjer i igrački i u ponašanju. On je napravio sjajnu karijeru i trebao je da ima još bolju karijeru s obzirom na njegov potencijal i kvalitet. Sada smo pronašli hemiju, imamo dogovor, ne samo sa njim već sa svima. Kod mene je autonomija broj jedan i igraju oni koji zasluže, nije bitno da li je to Savović od 16 ili Grbić od 36 godina, samo učinak me zanima. Tako će biti i ubuduće, da napravimo balans između mladosti i iskustva“, podvukao je strateg podgoričkih “plavo-bijelih”.