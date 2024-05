Iza Brnovića je teška sedmica, u kojoj je prijećeno čak i njegovoj porodici. Kaže, ipak, da nije ni pomislio da ode.

Podgoričani su zadržali šanse da osvoje titulu, tri kola prije kraja imaju tri boda manje od Dečića.

"Dominirali smo tokom cijelog meča, posao nam je olakšao crveni karton kod penala, ali mislim da bismo i bez toga mirno priveli utakmicu kraju. Bili smo mnogo bolji rival, ovo nam puno znači na mentalnom planu, da se vratimo poslije svih dešavanja u klubu. Dugujem veliku zahvalnost stručnom štabu, a najviše igračima, koji su briljirali na terenu”, rekao je Ivan Brnović za RTCG, a na pitanje da li vjeruje u titulu, odgovorio je:

„Ne vjerujem u titulu, vjerujem u ove momke”.

Iza Brnovića je teška sedmica, u kojoj je prijećeno čak i njegovoj porodici. Kaže, ipak, da nije ni pomislio da ode.

„Nisam, niti jednog trenutka. Ne može to da me poremeti. Budućnost je veliki klub, a veliki klub ne može bez navijača. Mi imamo sjajne navijače, a to što se desilo je nešto o čemu će neki drugi ljudi da vode računa, nadležni organi da ispituju... Neko je na individualni način pokušao nešto da uradi, i istraga je utvrdila da to nema veze sa našim organizovanim navijačima. Oni su pravi navijači, očekujemo da nas podrže protiv Jedinstva i da nastavimo u ovom ritmu”, poručio je 48-godišnji trener u izjavi za RTCG.