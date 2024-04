Mladi stručnjak bio je šokiran ponašanjem čuvara mreže koji je nakon meča sa Sutjeskom pesnicom udario saigrača Igora Ivanovića i neće igrati do 30. jula.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Trener Budućnosti Ivan Brnović rekao je da je pored Đorđija Pavličića suspendovan i kapiten Petar Grbić.

“Slučaj sa Đorđijem Pavličićem je, moram to reći prvenstveno kao čovjek a ne kao trener, zaista zapanjujući. Da se onakve stvari dešavaju između dva igrača unutar tima, pogotovo Budućnosti koja bi trebalo da bude prvo primjer ponašanja, pa tek onda kada su u pitanju igra i rezultati… Zgrožen sam. U tom trenutku nisam vidio šta se desilo, jer sam bio u svlačionici. Kasnije kada sam vidio sve, ostao sam bez teksta”, rekao je Brnović za RTCG.

Nije samo detalj nakon meča bio upečatljiv, jer je u finišu kapiten “plavih” bio ljut što je trener promijenio odluku da ga ubaci u igru u derbiju sa Sutjeskom i burno reagovao.

Klub je zbog toga odlučio da ga suspenduje.

“Poslije moje odluke da ne uđe u igru iz čisto taktičkih razloga, odreagovao je na način koji je bio za kaznu. Uprava kluba ga je kaznila, moj stav je bio da se ta kazna smanji, jer je uputio ljudsko izvinjenje i pokazao da je čovjek koji griješi, a ja praštam. Dobro smo se ispričali u svim strukturama kluba, mnogo toga smo rekli jedni drugima, najviše ono što mislimo, a to je bilo potrebno u ovoj situaciji. Budućnost kao klub ne smije da dozvoli da se ovo više ikada dešava, jer su ovo scene koje prevazilaze sve sportske okvire”.

Umjesto mjesec, nekadašnji igrač Partizana, Olimpijakosa i brojnih drugih klubova će pauzirati samo ove sedmice.

“Uprava je kaznila Pavličića do 30. jula i novčano do kraja ugovora, a Grbić je suspendovan na mjesec. Poslije izvinjenja, njegovog i mog razgovora, ali i ispred svih članova stručnog štaba, uprave i igrača, moj stav je bio da kazna bude smanjena na sedam dana. On će od ponedjeljka konkurisati za mjesto u ekipi, a do tada će sa Pavličićem trenirati odvojeno od tima”.

Pavličića sigurno čeka i kazna FSCG, a moguće je da je velikim incidentom završio misiju u Budućnosti.

“Već sam obavio razgovore unutar kluba, moja intencija i insistiranje će biti da dovedemo golmana. Nadam se da ćemo izaći u Evropu i potreban nam je golman koji će biti pojačanje. Ne mogu ništa drugo sada da kažem, tri mjeseca je dug period. Vidjećemo šta će biti poslije 30. jula”, poručio je Brnović.