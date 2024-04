FK Partizan očekuje važan meč za vikend i svođenje utisaka iz još jedne sezone bez trofeja. Pred crno-bijelima su neizbježni rezovi i osnovno pitanje - da li će Duljaj praviti i novi tim Partizana?

Izvor: MN Press

Posle eliminacije iz Kupa u derbiju sa Zvezdom, Partizan se vraća u realnost Superlige, u kojoj zaostaje prevelikih 10 bodova za Crvenom zvezdom na šest kola do kraja. U ovom trenutku, crno-bijeli razmišljaju o važnom nedjeljnom meču protiv TSC-a, u kojem bi mogao da pobjedom otkloni bilo kakvo uzbuđenje u borbi za drugo mjesto. I onda da se posveti sljedećem cilju - pravljenju tima za sljedeću sezonu.

Za početak, crno-bijeli će imati pred sobom riješavanje statusa trenera. Igor Duljaj na kraju svoje druge sezone u klubu nije htio da govori o tome, ni pred novinarima, a ni pred članovima uprave. Poslije derbija sa Zvezdom otkrio je da je generalni direktor Miloš Vazura pokrenuo tu temu prije nekoliko mjeseci, ali da Duljaj nije želio da je iznosi na sto do završetka sezone. Sada, kada se bliži kraj, u Humskoj se otvaraju pitanja pravljenja novog tima i riješavanja statusa pojedinih igrača u postojećem sastavu. Duljajeva želja da ostane je nesporna, iako je svjestan da je "njegov status u klubu od upitnikom od prvog dana"

Za dva mjeseca ugovori će isteći dugogodišnjem golmanu Partizana Nemanji Stevanoviću (31), napadaču Andriji Pavloviću (30), ofanzivnom vezisti Danilu Pantiću (27), štoperu Siniši Saničaninu (29), a defanzivnom vezisti Denili Kastilji ističe pozajmica iz Šahtjora. Izvjesno je da će ova grupa vezanih ugovorima igrača napustiti klub, što se za većinu zna još od zime, od kada Pantić i Pavlović nisu dio takmičarskog tima.

Ugovor i za sljedeću polusezonu ima golman Miloš Krunić (do 31. decembra), a partijom protiv Zvezde u superligaškom derbiju pokazao je da je bio dobar izbor za Jovanovićevu rezervu i ne bi bilo iznenađenje ako dobije opciju za produženje saradnje.

Među igračima koji su pod ugovorom za kompletnu sezonu je prije svih Bibras Natho (36), koji će očigledno dirigovati igrom crno-bijelih koliko bude u stanju da to čini u ovoj fazi karijere, a tu će biti i Gajas Zahid (29), konstantniji Partizanov kreator, ugovorom vezan do juna 2026. Ostao Duljaj ili ne, budući šef struke praviće planove računajući na Izraelca i Norvežanina u centru terena, a oko njih Partizan će računati na igrače o kojima je trener govorio na stadionu "Rajko Mitić" u srijedu.

"Moj status u klubu je pod znakom pitanja od prvog dana, nisam opterećen time, na ljudima iz kluba je da riješe moj status. Važnije je to šta ostavljam sljedećem treneru, da li je to ekipa koja ima potencijal. Ako danas pogledamo koji su to igrači danas nastupali za Partizan, a da krenemo od početka, imamo Kovačevića koji ima 19 godina, Sveta Marković 24, Goh, Baždar, Severina... To su igrači koji imaju sadašnjost i budućnost. Kako sam i mnogo puta do sada rekao, vrijeme će pokazati da li je to bio ispravan put ili ne", rekao je Duljaj.

Ono oko čega nema dileme je da će rekonstrukcija tima početi od odbrane, upadljivo najslabijem dijelu crno-bijelog tima. U dosadašnjem 31 kolu, Partizan je primio nedopustivih 38 golova, a očekuje ga još čak šest mečeva. U Kupu Srbije, mrežu crno-bijelih nije zatreslo samo Jedinstvo sa Uba, a potom su i Grafičar i Voždovac pogađali u Humskoj i tako izborili penale, dok je Zvezda pogodila dva puta u srijedu. Tako je ukupni broj primljenih golova Partizana u domaćim takmičenjima povećan na čak 42. U utakmici u kojoj Partizanov napad nije bio u stanju da "isporuči" svoj uobičajeni doprinos i da postiže golove, odbrana je imala sreće da je iza nje igrač sezone crno-bijelih, golman Aleksandar Jovanović. Dok se defanziva povijala pred napadima Zvezde, on je nerijetko bio jedini razlog zbog kojeg konačna razlika nije bila mnogo neprijatnja za crno-bijele. I zato djeluje da je on među rijetkima na Partizanovoj polovini terena koji imaju sigurno i "zakucano" mjesto i od ljeta u Humskoj.

Uzastopne utakmice protiv Zvezde i čak sedam primljenih golova u tim derbijima ogolili su ono što se znalo i prije i poslje tih utakmica - da Partizan škripi tamo gdje je bio najčvršći kada je bio šampion.

Najvredniji igrač Partizana - Mateuš Saldanja

Brazilski golgeter imao je ovog proleća velikih problema sa povredama, pa bi spremniji sigurno popravio svoj učinak od 17 pogodaka ove sezone i podigao cijenu, trenutno procijenjenu na osam miliona eura. Partizan će sigurno na ljeto pokušati da je učini i većom u pregovorima sa zainteresovanim klubovima za 24-godišnjeg napadača.

"Ne kajem se što nismo prodali Saldanju. Ne želim da otkrivam zvaničnu ponudu. Otkriću samo da je bila više od deset miliona. Na kraju jesenjeg djela prvenstva rekli smo da nema prodaje ključnih igrača kakav je Brazilac, tako se ponašamo. Vjerujem ako Saldanja bude nastavio da igra na istom nivou i na proljeće, stići će ista, ako ne i viša ponuda na ljeto", rekao je generalni direktor Partizana Miloš Vazura za "Sportski žurnal" tokom zimske pauze.

Partizanov "kapitalac" propustio je zbog povrede zadnje lože čak šest utakmica ovog proljeća i nije igrao duže od mjesec dana. Bez obzira na to, ostavio je takav utisak da je svima jasno da se radi o pojačanju koji će crno-bijelima sigurno donijeti zaradu nakon uloženih 1,3 miliona eura u njegov dolazak iz Japana.

Na kraju pete uzastopne sezone bez trofeja, dok sve više blijedi sjećanje i na Kup osvojen 2019. na "Marakani" golom Bojana Ostoja i pod vođstvom Sava Miloševića, Partizan se ponovo približava ljetu na koje ga čekaju rezovi. Ako u Humskoj za vikend padne TSC i ne bude daljeg komplikovanja sezone crno-bijelih, već od ponedjeljka bi to planiranje moglo da postane prvi i osnovni zadatak na stadionu Partizana.