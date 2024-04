Hajduk Split nije taj koji će skinuti Dinamo sa vrha u Hrvatskoj. I tu ne pomaže ni Ivan Perišić.

Sramotne i skandalozne scene otišle su u četvrtak uveče sa stadiona Poljud, gdje je divljaštvo izbilo u prvi plan posle još jednog neuspjeha Hajduka iz Splita. Na početku ambiciozno najavljivanog proljeća, posrnuli velikan dva puta je u nekoliko dana izgubio od najvećeg rivala, Dinamo Zagreba, i pokazao da i dalje nije u stanju da ga sruši.

Dok su helikopteri nadletali okolinu Poljuda i dok su navijači Dinama slavili još jednu pobjedu protiv nekad najozbiljnijeg konkurenta za titulu, u neredima u Splitu završena je priča o Hajdukovoj borbi za titulu. Poslednju je osvojio 2005. godine i proći će bar 20 godina dok to ponovi. U međuvremenu je sve titule osvojio Dinamo Zagreb, izuzev 2017, kada je tu seriju prekinula Rijeka.

Nije pomoglo Hajduku ni to što već tri godine ima u svojim redovima Marka Livaju. Nije pomoglo ni to što se ove zime vratio Ivan Perišić, koji je debitovao u porazu protiv Dinama u četvrtak, u Kupu Hrvatske, iako je jasno da fizički nije ni blizu nivoa na kojem je potrebno da bude "onaj" Perišić kakvog svi znamo iz Intera, Totenhema, hrvatske reprezentacije...

Nije pomoglo Hajduku ni to što je bio u dobroj situaciji ove zime, prije poraza kod kuće protiv Lokomotive Zagreb, Dinama, Rijeke, remija u gostima protiv Varaždina, Osijeka... Kao što izvesno u trenutnom haosu nekadašnjem jugoslovenskom i hrvatskom velikanu neće pomoći ni to što ima teoretsku šansu i dalje da postane prvak. Dinamo Zagreb je zaostajao na tabeli dok je igrao u Evropu, a onda je počeo da postavlja stvari na svoje mjesto. Sada se pitaju lider, Rijeka, koja ima 62 boda, Dinamo je drugi sa 57 i utakmicom manje, a Hajduk je treći sa nadom u matematiku više nego u svoje sposobnosti da bude pravi kada je to najbitnije.

Nekadašnji igrač Hajduka Hrvoje Vejić slikovito je opisao situaciju u komentaru na "Dalmatinskom portalu": "I to je to. Sezona koja je trebala biti ta, ispala je horor. Šta sad? Ništa, idemo dalje. Oko 30. minute dobio sam poruku mog frenda Tihe, 'jel sad vidite kako je lepo kad ispadnemo iz svega za Veliku Gospu'. Onda se zapitaš šta je gore. Ovo definitivno boli. Mislim da samo Hajduk može prosuti nešto što gradi godinama u par nedelja... Za kraj, šta ćemo, šalimo se na svoj račun, ispali smo iz kupa, ali se zato okrećemo prvenstvu. Odoh se obesiti".