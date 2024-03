Trener FK Partizan govorio i o navodima da ga je sudija Nikola Radaković prijavio za napad posle meča protiv Napretka.

FK Partizan ima pobjedu kao imperativ u meču protiv Spartaka u subotu od 18.30 časova. Posle remija sa Crvenom zvezdom, pa poraza protiv Napretka i remija protiv Mladosti iz Lučana, tim Igora Duljaja ulazi u proljeće sa zaostatkom od četiri boda za liderom, Crvenom zvezdom.

"Imali smo nekoliko dana odmora posle utakmice protiv Kruševca, Baždar i Kovačević bili su odsutni, igrali su za 'A' i mladu reprezentaciju. Uz njih, Saldanja je i dalje povrijeđen, njegov oproavak dobro teče i vidjećemo u kom vremenskom periodu će se pridružiti. Radili smo neke taktičke zamisli, kao i do sada. Bili su izuzetno jaki treninzi. Osim ovih igrača svi su ostali bili prisutni i imali smo uobičajen rad, ritam i ništa nije bilo specifično".

Da li se radilo na odbrani od prekida? "Rekao sam da je to moja odgovornost i da to ide na moja pleća. Radili smo defanzivne i ofanzivne prekide i kao što sam već rekao, to je više do koncentracije i karaktera. Vjerujem da će igrati uraditi šta se očekuje od njih i da su sami svjesni da mogu i moraju bolje kada su te stvari u pitanju"

Da li je ekipa bila uzdrmana posle Napretka i Lučana? "U neku ruku da, ali rezultatski. S obzirom na to da smo imali dosta šansi protiv Napretka i Lučana, sa te strane možemo da budemo zadovoljni, ali pamti se rezultat, pa ne možemo da budemo zadovoljni kad protiv Zvezde, Napretka i Lučana nismo ostvarili pobjedu i zato nam je meč protiv Spartaka izuzetno važan, da osvojimo tri boda i da se vratimo na put koji je ispred nas".

Duljaj je rekao da u ovom trenutku ima samo probleme sa dvojicom povređenih igrača, dok su ostali u kombinaciji za Spartak. "Imam jednu dilemu, izuzev Saldanje i Nikole Miličića, ostali su svi u kombinaciji, Saldanja i Miličić neće biti u protokolu. Miličić igra na poziciji štopera i veoma je teško kada se igrač vraća da ga ubacujete na toj poziciji po 10-15 minuta. Potrebno je vrijeme. U sredini ili u napadu imate prostora da ga ubacujete po 15-20 minuta, a ovdje nemate taj luksuz. Veoma je teško pitanje, potrebno mu je još mjesec dana i potrebne su mu utakmice. Prvenstveno prijateljske utakmice, da se oslobodi straha i da se postepeno vrati u formu"

Da li bi Duljaj mogao da promijeni taktiku? "Taktika kao taktika zavisi i od protivnika protiv kojeg igrate. Sada su bolji tereni, bolji uslovi i igrači koji igraju su tehnički odlični, kao što su Zahid, Natho, Severina, Goh i ostali".

Da li postoje procjene kada će se Saldanja vratiti? "Nisam doktor i teško mi je da pričam o tome. U svakodnevnom sam kontaktu sa njim, šalje mi snimke i izvještaje svega što radi, znam samo da dnevno provodi 10 sati na terapijama i treninzima. Poslednji put mi je prije nekoliko dana rekao da će vjerovatno u toku sledeće nedelje izaći na teren i početi da radi sa loptom. Ne sa ekipom, već sa loptom"

Da li je i dalje legitimni pretendent u trci za titulu? "Malo sam dosadan, ali kada sam pričao o ciljevima, to je evropska karta, što može da podrazumijeva dosta toga, borbu za sam vrh tabele. I dalje smo u tom ambijentu, da se borimo za sam vrh. Najvažnija nam je sutrašnja utakmica, a to je Spartak Subotica. Sve svoje misli, kao i moj tim usmjeravam ka toj utakmici"

Bio je upitan Duljaj i za informaciju da ga je sudija Nikola Radaković prijavio zbog ponašanja na utakmici Partizan - Napredak. "Iskren da budem, kada su sportske vijesti u pitanju, ne čitam ih, čitam nešto drugo, zbivanja kod nas u zemlji i inostranstvu. Juče sam dobio informaciju, ali ne bih da komentarišem. Znam koje su moje misli i moj cilj, znam šta je istina. Oštar sam, ali ima onaj gore koji sve gleda. U mnogim trenucima kada dođe do onih poteškoća, kad neko iskreno radi znam da će vrata sama da se otvore"