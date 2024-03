Trener crno-bijelih oglasio se poslije remija protiv Mladosti u Lučanima.

Fudbaleri Partizana ponovo su kiksnuli, odigravši neriješeno protiv Mladosti iz Lučana. Poslije trećeg uzastopnog meča bez pobjede (prethodno Crvena zvezda 2:2, Napredak 0:1), crno-bijeli su na "minus 1" u odnosu na lidera Zvezdu, ali uz odigranu utakmicu više.

"Ne možemo nikako da budemo zadovoljni rezultatom, po veoma teškom terenu bilo je veoma teško stvoriti priliike, ne mogu da kažem da igrači nisu htjeli, u mnogim situacijama smo pretjerivali sa držanjem lopte u svojim nogama. Međutim, mi se ne predajemo i idemo dalje", rekao je poslije meča trener Partizana Igor Duljaj za TV Arena sport.

Trener Lučanaca Tomislav Sivić žalio je zbog toga što je njegov tim ispustio prednost u posljednjim minutima. Golom Petra Bojića, Mladost je vodila od 44. do 85. minuta, kada je Nemanja Nikolić pogodio za Partizan i postavio konačnih 1:1. Bilo je i velikih šansi za domaće...

"Žal je velika, bili su to veliki ziceri, prepustili smo Partizanu posjed, igrali smo šta nam odgovara, znali smo da je teren loš, da će to deprimirajuće da djeluje na Partizan, sve smo to iskalkulisali i računali na dvije šanse, ali nismo pretpostavljali da ćemo obje da promašimo. Čestitam momcima, pokazali su da su kvalitetni i da su dobro radili, čestitam im"