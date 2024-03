Selektor Srbije govorio je o golmanu koji više ne želi da brni za Srbiju

Izvor: MN Press

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi završio je svaki razgovor na temu Mileta Svilara. Srpski čuvar mreže, inače golman Rome, odbio je da se odazove pozivu selektora "orlova" za prijateljske utakmice protiv Rusije i Kipra i nakon što je "eksplodirao" u Romi navodno je odlučio da ubuduće brani za Belgiju.

Sin nekadašnjeg golmana reprezentacije Jugoslavije Ratka Svilara nije svojom odlukom previše uznemirio Stojkovića. O tome je selektor govorio u ponedeljak, na konferenciji za novinare u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

"Znate već o čemu se radi, bili smo obaviješteni od sportskog direktora Rome da on ne želi više da brani za Srbiju, mada ne znam ni kad je branio, branio je jednom. Nismo izgubili ništa, njegova je odluka, poštujem svačiju odluku i nema tu velike priče. Neće biti poziva, naravno. Koji su razlozi, naravno, ne ulazim, to su njegove privatne stvari i pustimo momka da ima svoju karijeru kakvu ima. Ali ne brinem, prezadovoljni smo onim što imamo na golu - Vanja, Rajković, Petrović su zaista golmani visoke klase i imamo golmana Partizana (Aleksandra Jovanovića) koji pruža odlične partije i ove i prošle godine. Da li se slažete sa tim ili ne? A, bio je već u reprezentaciji, nije neko koga ne znamo. Imamo i malog Ilića, imamo dosta golmana i ne brine me previše ta odluka, njegova je i izaći ćemo mu u susret, nećemo ga više zvati", rekao je Piksi na konferenciji za novinare.

Mile Svilar rođen je 1999. godine u Antverpenu, u Belgiji. U toj zemlji je ponikao u omladinskoj školi Anderlehta, iz kojeg je 2017. otišao u Benfiku, a 2022. je na poziv Žozea Murinja prešao u Romu. Tamo je sačekao šansu ove sezone i zablistao u Ligi Evrope. Za reprezentaciju Srbije debitivao je 2021. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Katara i to će mu ostati jedini nastup za Srbiju.