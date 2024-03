Braniocu titule za povratak na vrh tabele "igra" samo pobjeda. Pročitajte mogući sastav Crvene zvezde za 172. vječiti derbi.

Izvor: MN Press

FK Crvena zvezda u subotnji 172. vječiti derbi protiv Partizana ulazi u situaciji na kakvu nije navikla prethodnih godina - da gleda najvećem rivalu u leđa. Crno-bijeli su prvi baš zato što su u decembru pobijedili Zvezdu u Humskoj, a sada stižu na "Marakanu" da uvećaju tu prednost i da naprave ogroman korak ka osvajaju titule. Trener crveno-bijelih Vladan Milojević i saradnici sigurno neće srljati niti komandovati ofanzivu bez osvrtanja, ali će isto tako ući u derbi svjesni šta je potrebno za povratak na vrh i za preuzimanje kontrole u borbi za titulu. A to je samo pobjeda.

Kako će Zvezda pokušati da je ostvari? Prije svega, učvršćivanjem što pouzdanije defanzivne linije, a to znači da ovog puta bonus neće igrati u odbrani, niti će biti nekoga od tinejdžera na mjestu desnog beka. Ispred golmana Omrija Glazera, Milojević će poslati najpouzdanu defanzivu, sa prosjekom od 31,5 godina. Činiće je Srđan Mijailović na desnom beku, standardni levi bek Milan Rodić i "roviti", ali vjerujemo - ipak dovoljno spremni štoperski tandem Aleksandar Dragović i Uroš Spajić.

Pretpostavka je da će ispred njih, u borbu krvavih koljena na sredini krenuti Zvezdin bonus Marko Stamenić (22), Novozelanđanin koji nije igrao u decembarskom derbiju, niti je dobijao šansu početkom "proljeća". Međutim, nastup protiv TSC-a prošle nedjelje potencijalno je bio Milojevićeva priprema bivšeg veziste Kopenhagena za njegov najvažniji test u Zvezdi.

Kraj Stamenića, zaduženog za igru "prsa u prsa" sa Partizanovim vezistima, lopta će često biti u nogama Gelora Kange, Zvezdinog plejmejkera koji je pod Milojevićem opet "zakucan" u timu i to vraća treneru. U prethodne tri utakmice (Pazar, Čukarički, TSC), Gabonac je dao gol u svakoj, a u dvije je bio i asistent i ako se nešto može garantovati za 172. "vječiti" derbi, to je da će Zvezda dati ključeve veteranu iz Afrike. Biće to njegov 17. vječiti derbi.

Zvezdi je neophodan gol, a ko će ga napasti? Dok se završni pas iz sredine očekuje od Korejca Im-Bom Hvanga, na boku će prostor tražiti Osman Bukari, ofanzivac crveno-bijelih za velike utakmice i na drugoj strani Mirko Ivanić. I dalje se čeka da Ivanić preuzme komandu nad Milojevićevom ekipom kao što je vodio Stankovićevu Zvezdu ili one poslije nje, ali Miloje je i u prvom mandatu nalazio način da Ivanića učini herojem vječitog derbija - baš na lijevom boku.

U špicu praktično ne postoji dilema. Biće ovo najveća šansa Šerifu Endiaeju (28) da pokaže da je vrijedio četiri miliona evra, da je poslije priprema "onaj stari" iz Turske, a ne onaj od jesenas iz Zvezde, koji nije opravdao očekivanja, bez obzira na gol u prošlom derbiju. U drugom dijelu sezone dao je dva gola i djeluje da sa više samopouzdanja pristupa subotnjem meču odluke.

Uz sve rečeno, ovo je predviđanje sastava Crvene zvezde za 172. "vječiti" derbi: Glazer - Mijailović, Spajić, Dragović, Rodić - Stamenić, Kanga - Bukari, Hvang, Ivanić - Endiaje.