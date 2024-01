Revolucija u regionalnom fudbalu je nikad bliža realizaciji, a podrška je stigla i od UEFA

Izvor: MN Press

Predsjednik FK Ferencvaroš iz Budimpešte Gabor Kubatov na pragu je realizacije ideje pokretanja regionalne fudbalske lige na prostoru zemalja Istočne i Srednje Evrope.

Prvi čovjek kluba slavne tradicije Ferencvaroša ujedno je i potpredsjednik i direktor vladajuće partije Mađarske Fides. Blizak je saradnik predsjednika Mađarske Viktora Orbana i kandidat za gradonačelnika Budimpešte na predstojećim izborima. Valja pomenuti da Ferencvaroš kao trener vodi Dejan Stanković, koji je nedavno pričao za Kurir o kakvom se klubu radi, te da napad Zelenih predvodi Aleksandar Pešić.

Izvor: MN Press

Gabor Kurbatov govorio je u intervjuu za Infostart o važnosti sporta u cjelokupnom društvu. Tako se i dotakao ideje o regionalnoj ligi u fudbalu. Zagovornik je ideje da regionalna liga ne bude konkurent nacionalnim prvenstvima, a da klubovi mogu dobro da zarade.

Na pitanje novinara da li je sa čelnicima UEFA razgovarao o pokretanju fudbalske lige Srednje i Istočne Evrope, Gabor Kubatov kaže:

,,O tome smo razmišljali godinama. Nalazimo se na malom tržištu, deset miliona ljudi. Vodeći svetski timovi imaju budžet od milijardu eura. Mi kao Ferencvaroš imamo 50 miliona eura i to nas ograničava, jer sponzore možemo da dovedemo samo do deset miliona ljudi, a gledanost na televiziji je samo za ovu zemlju. Mislim da svaka zemlja na Balkanu ima isti problem, Bugarska i Rumunija imaju isti problem, a Česi i Slovaci imaju isti problem. Tržište je malo. Nama je potrebno veće tržište, a rješenje bi bilo da na našim prostorima postoje kratke lige i da vrhunski timovi igraju plej-of i bore se za trofej. Poslije toga da se takmiče u nacionalnim ligama. Razmislite, ako igramo ovde sa Crvenom zvezdom, zagrebačkim Dinamom, Ludogorecom, Steauom, Slovanom iz Bratislave, ti mečevi imaju drugačiju atmosferu, to će da budu spektakli. Ušli smo na veće tržište, a sa tim klubovima možete igrati veoma kvalitetne utakmice. Da je samo mjesec dana, igrali bismo u ovoj ligi mesec dana. Ne upropastiti mađarsko prvenstvo, naravno, jer je i to važno. I tada bi bilo moguće postići poboljšanje kvaliteta. Tržište igrača bi se značajno povećalo jer bi svi posmatrači igrača bili ovde i gledali ove mečeve visokog kvaliteta"

Igrači bi imali više utakmica, a veći dio vremena proveli bi na putu.

,,Pa, mislim da bi sve bilo u granicama. Računali smo na gust raspored koji bi mogao da se sastavi tako, da ne igraju mnogo više mečeva, nego sada"