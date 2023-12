Dragan Stojković pričao je o Partizanu, Crvenoj zvezdi, promeni sistema igre u reprezentaciji...

Srbija je obezbedila plasman na Evropsko prvenstvo i tamo će igrati u grupi sa Engleskom, Danskom i Slovenijom. Postoji šansa da će se na spisku putnika naći i neka nova imena. Možda čak i neka iz redova "večitih rivala". I promena sistema igre je u opticaju.

Bila je to jedna od tema o kojoj je pričao selektor Dragan Stojković koji je priznao da prati dešavanja u srpskom fudbalu. "Već duže vremena pratimo, ne samo derbi, nego i sve utakmice Superlige. Drago mi je da sam video jedan zaista dobar derbi. Sažet i kvalitetan, sa dosta šansi i golova. Za mnoge je iznenađenje, pa i za mene, da vidim Partizan ispred Crvene zvezde. Jer, ipak je Partizan u igračkom smislu, da se niko ne ljuti, vrlo limitiran u odnosu na Crvenu zvezdu, koja ima roster i grupu igrača gde je ogromna razlika u kvalitetu. Zato sam iznenađen da vidim Partizan na prvom mestu", rekao je Piksi u intervjuu za "B92".

Možda neko od njih bude u Nemačkoj. "Daleko od toga da potcenjujem, taman posla. Igor Duljaj je uradio nešto u šta niko nije verovao, možda čak ni on. To kaže rezultat i tabela. Zašto, kako i zbog čega, ne želim da ulazim u tu vrstu analize, to nije moj posao. Pitali ste me da li ima igrača za reprezentaciju? Da, ima ih. Ali, ne bih o imenima, sve ćete videti u martu kada objavim spisak za duele protiv Rusije i Kipra."

Ima još dovoljno vremena za dokazivanje i selektor je na neki način tako dodatno motivisao potencijalne reprezentativce. "Mislim da može neko da iskoči. Mi smo sa jednom grupom igrača napravili ove rezultate i svi su zasluženo tu, na terenu ili na klupi. To je grupa igrača u koju ja verujem. Do sada se nije desilo da neko nije pozivan, a da nije zaslužio. Ili obrnuto. Da je neko tu, a da ne zaslužuje. To ste, valjda, vi, a i javnosti, mogli u protekle dve i po godine kako sam selektor fudbalske reprezentacije, mogli da primetite. Očekujem da do leta, naravno, bude nekih kandidata koji ozbiljno kucaju na vrata 'A' tima i pretpostavljam da će i oni dobiti šansu. Ne zaboravite da u martu imamo dve utakmice, a onda u junu još dve. U totalu četiri meča u kojima ćemo pokušati da svim tim novim imenima pružimo šansu, kao i da neke varijante probamo i da kroz njih unapredimo našu igru. Da u takmičarskom igru budemo spremni kada Evropsko prvenstvo počne".

Najveći problem u igri "orlova" je odbrana, pa se tako priča o potencijalnoj promeni sistema i prelasku na igru sa četvoricom igrača u odbrani. "Koliko vidim, mi u odbrani imamo taj problem, veći nego što je u veznom redu i napadu. Ekipa smo koja i te kako može da napravi probleme protivniku u ofanzivnom smislu. Ali, isto tako, u defanzivnom delu smo mogli i morali da budemo bolji. Morate da znate još jednu stvar, da ne postoji nijedan sistem koji može da vam garantuje uspeh. Postoje dva sistema: jedan je sa trojicom bekova i drugi je sa četvoricom u poslednjoj liniji. Ne postoji treći i nijedan vam neće biti garancija uspeha. Svaki sistem u fudbalu iziskuje poštovanje princima istoga. Postoje principi u defanzivnom i ofanzivnom smislu. Igrači moraju da imaju taj automatizam i da shvataju u datom momentu šta treba raditi, kako se braniti i kako napadati. Ta fudbalska inteligencija je jedna od glavnih i krucijalnih stvari u fudbalu. Ona, ustvari, pravi razliku".

Cilj na Evropskom prvenstvu je prolazak dalje. "Najvažnije je da na tom EP budemo spremni u svakom smislu. Da povrede zaobiđu naše igrače i da stoprocentno budu spremni za izazov kakav je Evropsko prvenstvo. Prvi cilj i želja je da svojom igrom i rezultatima dođemo u poziciju da odete u osminu finala. To je ono o čemu razmišljamo i to je tema za koju ćemo se spremati", zaključio je Piksi.