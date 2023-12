Zlatan Ibrahimović prošao je kroz mnoge teške trenutke u životu, a jedan od najtežih bio je kada je njegov sin Maksimilijan bio teško bolestan.

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović vratio se fudbalu pošto je nedavno postao savjetnik vlasnika Milana, a nije tajna da je upravo fudbal za njega bio "izlaz" iz mnogih problema. Imao je teško djetinjstvo kao imigrant u siromašnoj porodici u Švedskoj, međutim ni kada je stigao novac - nije bio bez briga. Tako je u svojoj autobiografiji "Ja sam Zlatan" ispričao kako se slomio zbog smrti rođenog brata Sapka, ali i sa bolesti svoga sina Maksimilijana...

"Kod našeg Maksija je sve bilo drugačije, primijetili smo da puno povraća. Osim toga, nije se debljao nego je mršavio. Nismo znali zašto, da li je to normalno? Povraćao je neprestano, nismo znali razlog i mora li baš toliko da povraća. Pričao sam sa prijateljima i porodicom, svi su me tješili da nije ništa strašno... I sam sam se tješio", pričao je Ibrahimović, kome to nije dalo mira.

Zbog toga je odlučio da se posavjetuje sa ljekarima i saznao je da mu je sin bolestan: "Cijelo tijelo mi je bilo u grču. Nikad se nisam tako osjećao, ma ni blizu. Dok nisam dobio dijete, bio sam gospodin Nedodirljivi. Mogao sam da budem ljut i lud, da pokažem sve moguće emocije. I sve je moglo da se riješi ako si čvrst, uporan, ali ovo nije bilo ništa od toga. Bio sam nemoćan, jednostavno nisam mogao ništa da učinim. Maksi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali da se vidjelo da je kost i koža. Izgledao je kao da život želi da ga napusti", pisao je Ibrahimović u ispovjesti.

Zlatanova supruga Helena obavestila je svog supruga da je neophodna operacija želuca, baš dok se fudbaler spremao za važan meč. "Ne sjećam se puta do bolnice. Sjećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gdje je moj sin, na kraju su me odveli do velike dvorane gdje je Maksi ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada... Imao je cjevčice koje su išle kroz usta i nos. Tog trenutka kao da mi je srce iščupano iz grudi. 'Volim vas oboje. Ti si meni sve. Ali, ne mogu ovo da podnesem. Nazovi me za sve što ti treba', rekao sam Heleni i pobjegao iz bolnice", kazao je Ibrahimović koji jednostavno nije imao snage da se suoči sa ovako teškom situacijom.

Srećom, sve se završilo kako treba i Maksimilijan je danas živ i zdrav: "Maksi doduše još ima ožiljak. Osjeća se dobro kao i sva djeca njegovog uzrasta i toga se često sjetim. Iskreno, daje mi bolji pogled na život", naglasio je Ibrahimović koji ima još jednog mlađeg sina Vinsenta, inače novog reprezentativca Švedske.

