Lione Mesi je obukao najdraži dres, a onda je razbesneo Paragvajca. Na kraju se sve završilo gospodskom izjavom najboljeg fudbalera ikada.

Izvor: Twitter/printscreen/@AhiVinoElTio

Ne mogu južnoamerikanci bez skandala! Na meču Brazila i Venecuele videli smo kako jedan navijač pogađa Nejmara kesom kokica u glavu, a na duelu Argentine i Paragvaja jedan fudbaler je pljunuo Lionela Mesija! Argnetinci su savladali Paragvajce 1:0, a pred punim "Monumentalom" 27-godišnji fudbaler Torina Antonio Sanabrija je pljunuo najboljeg igrača na svetu posle jednog duela.

Mesi se vratio na teren posle povrede i ušao je na teren kada su "gaučosi" već vodili golom Nikolasa Otamendija u trećem minutu. Zaigrao je u drugom poluvremenu posle mesec dana pauze, a nakon kratke rasprave sa Sanabrijom okrenuo mu je leđa. To je Paragvajac iskoristio da pljune ka njemu!

"Sanabrija? Rekli su mi u svlačionici da me neko pljunuo. Istina je da uopšte i ne znam ko je taj dečko. Ne želim baš da pričam o tome jer će to otići predaleko ako nešto kažem, a to mi zaista nije cilj", rekao je gospodski Mesi posle meča. Pogledajte ovaj detaj:

Sanabria por lo unico que podria ser recordado es por ser el burro y mal educado que escupio a Messipic.twitter.com/I95K5aYeen — El tio bostero (@AhiVinoElTio)October 13, 2023

Paragvajac koji je pljunuo Mesija je inače ponikao u Barseloni, ali je igrao samo za drugi tim katalonskog kluba. Kao talentovani klinac sigurno je trenirao sa Mesijem, a sada je sebi dozvolio ovakav ispad.

BONUS VIDEO: