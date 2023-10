Izraelska ekstremna navijačka grupa navodno je održala protest ispred bolnice u Jerusalimu u kojoj su, takođe navodno, smešteni ranjeni pripadnici Hamasa. Pročitajte o kome se radi.

Izvor: Profimedia

Navijači Beitara iz Jerusalima okupljeni u ekstremnu grupu "La Familija" navodno su došli ispred jedne bolnice u tom gradu i protestovali, nakon što su čuli glasinu da su u njoj smešteni ranjeni pripadnici Hamasa. Članovi te fundamentalističke organizacije izvršili su stravičan napad na Izrael krajem prošle nedelje i započeli novu, izuzetno krvavu fazu rata protiv Izraela, koji je odmah odgovorio napadima na Gazu.

Navijači Beitara okupljeni u grupi "La Familija" imaju takvu reputaciju da se od njih i mogu očekivati ekstremni postupci. Njihov klub je jedini koji nikad nije doveo arapskog fudbalera i poznati su po svom rasizmu. Jednom prilikom je bivši kapiten Beitara Aviram Baručjan rekao da bi bio srećan da igra zajedno sa arapskim igračem i odmah je morao na hitno "ribanje" kod članova "La Familije". Sledećeg dana, nakon razgovora sa desničarskom navijačkom grupom, morao je da se izvinjava - i to javno. "Žao mi je što sam izazvao bol među navijačima i shvatam da sam ih povredio. Važno mi je da znaju da sam sa njima u svim okolnostima. Ja nisam taj koji će donositi slične odluke, ali ako navijači ne žele arapskog igrača, onda neće biti arapskog fudbalera u Beitaru".

Ova navijačka grupa izraelskog kluba peva pesme o tome da su "zvezde na nebu svedoci da je rasizam kao san i da će ceo svet da svedoči da neće biti Arapa u timu". "Briga me koliko će ih biti ubijenih i kako, eliminisanje Araba me uzbuđuje, dečak, devojka ili starac, sahranićemo svakog Arapina u zemlju", pevaju ti navijači.

Njihovo ponašanje je toliko esktremno da su maltretirali i svog fudbalera iz Nigera, Alija Muhameda, inače hrišćanina. Od njega su tražili da promeni ime jer "zvuči kao muslimansko", a nakon toga su ga vređali na treningu. Vlasnik kluba Moše Hogeg je pružio podršku igraču koji je posle dve godine otišao u Makabi Haifu, za koji i danas igra. "Posle bezbrojnih istraživanja i provera u vezi sa identitetom našeg igrača Alija, saopštavamo da nemamo bilo kakav problem sa igračem, jer je on posvećeni Hrišćanin. Ali imamo problem sa njegovim imenom. Potrudićemo se da se njegovo ime promeni, tako da se Muhamedovo ime ne čuje na Beitarovom stadionu", saopštila je "La Familija" te 2019.

Probleme u tom klubu imali su i Čečeni, Đebrail Kadijev i Zaur Sadajev, jer je navijačima bilo neprihvatljivo to što su muslimani. Iako nisu bili prvi i iako su i pre njih u klubu bili i muslimani - Tadžikistanac Goram Ajojev (potpisao 1989) i Albanac Viktor Pako (1999), njihova veroispovest tada nije bila tema. Ali kad su Čečeni došli 2013. to je postao za ekstremiste nepremostiv problem. I pre nego što su sleteli u Izrael, "La Familija" je podigla transparent na kojem je pisalo "Beitar je zauvek čist", a potom su njeni članovi dišli i na prvi trening fudbalera, da ih psuju i vređaju. "Sadajev, idi u Al-Aksu", "Smrt Arapima", skandirali su i tada i sve vreme dok su bili u klubu. A kada je Kadijev dado prvi gol za Beitar protiv Makabi Netanje, navijači su napustili stadion u znak protesta. A najstrašnija stvar koju su uradili tim povodom bio je veliki požar u klupskim prostorijama, u kojima su bili i trofeji, zastavice, mnogo vrednih stvari. Naravno, on je doveden u vezu baš sa dovođenjem Čečena, koji se nisu dugo zadržali u klubu.

Ove nedelje, o Beitaru se opet priča zbog gesta navijača - navodnog protesta ispred bolnice