Čovek koji je savetovao brojne predsednike SAD izneo je svoj stav o haosu na Bliskom istoku.

Izvor: YouTube/printscreen/ TheBushCenter

Hamasov napad na Izrael je fundamentalni napad na svetski poredak, Evropa treba da podrži Izrael, rekao je bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer. Bivšeg američkog diplomatu intervjuisao je Matijas Dopfner, direktor najveće nemačke medijske kompanije Akel Springer, koja je vlasnik najtiražnijeg nemačkog lista Bild, kao i uglednog portala Politiko.

Kisindžer je rođen u Nemačkoj, odakle je sa porodicom pobegao od nacizma 1938. godine. Na pitanje kako se osećao kada je video neke Arape na ulicama Berlina kako slave napad Hamasa na Izrael, rekao je da je to bilo bolno. Masovna imigracija je bila teška greška, rekao je 100-godišnji Kisindžer u intervjuu objavljenom na portalu Politiko.

Bila je velika greška pustiti toliko ljudi potpuno različitih kultura, vera i sistema vrednosti, istakao je bivši američki državni sekretar, jer to stvara grupu neistomišljenika unutar svake od ovih zemalja koja stvara pritisak.

Hamasov 'otvoreni čin agresije' mora da se suoči sa kaznom, istakao je on. Delimično, ovo je posledica razmišljanja Hamasa da – uz podršku susednih zemalja i neaktivnosti drugih, uključujući i Evropu – može da uradi tako nešto bez strašnih posledica.

On je upozorio na potencijal opasne eskalacije u regionu. Na pitanje šta je, po njegovom mišljenju, bio glavni cilj Hamasa kada je napao, odgovorio je da je to mobilizacija arapskog sveta protiv Izraela. On je upozorio na opasnost od Irana i gomilanja oružja u Libanu koje bi moglo biti upotrebljeno protiv Izraela.

Sukob na Bliskom istoku nosi opasnost od eskalacije i uplitanja drugih arapskih zemalja pod pritiskom njihovog javnog mnjenja, ističe Kisindžer, podsećajući na pouke iz Jom Kipurskog rata 1973. godine, tokom kojeg je arapska koalicija predvođena Egiptom a Sirija je napala Izrael.

Tada je svet imao sreću da je postojao arapski lider sa vizijom budućnosti, sa kojim bi se mogao zaključiti mir, kaže Kisindžer, ističući da ne veruje da Hamas danas ima takvu ličnost. Smatram da Hamas mora biti isključen sa političke scene, rekao je iskusni diplomata.