Trener Vojvodine Ranko Popović nahvalio je Stefana Đorđevića kao niko u karijeri.

Izvor: YouTube/FK Vojvodina/Screenshot

Stefan Đorđević iz Vojvodine nosio je prošle sezone kapitensku traku oko ruke, bio je standardan u svom timu sve do početka maja, a potom je potpuno "sklonjen" iz tima kod Radoslava Bataka. Tokom leta je radio odvojeno od ekipe, nije išao na pripreme tako da se očekivalo da će otići, međutim ostao je u Novom Sadu i dobio šansu kod novog trenera Ranka Popovića koji ga je posebno nahvalio nakon pobede nad IMT-om.

Iskusni levi bek je asistirao mladom Mihailu Ivanoviću za pobedu od 2:1 u 73. minutu, a njegov trk - i celokupnu partiju - Popović je opisao najvećim epitetima. "Stefan Đorđević je odigrao doktorski", kazao je bez ikakvog ustručanjava Popović koji je očigledno pronašao rešenje na levom beku, koje mesecima nije video njegov prethodnik Batak.

"On nije bio planiran da počne utakmicu, ali kada smo razgovarali, shvatili smo da možemo da računamo na njega. Moja želja je bila da on opet bude sa nama. I ovako nekoga Bog nagradi kada dobro radi. Ja odavno nisam video igrača na bilo kom mestu da čita igru, koliko je lopti presekao, koliko je šansi napravio, ušao je u šansu, doduše bio je ofsajd, ali je važno da je osetio prostor. Ja mogu da pričam o periodu od kako sam ja tu, a momci sada daju sve od sebe. Meni ide voda na usta kada igrača koji čita igru, koji ne trči za loptom, nego zna kada i gde treba da bude", nastavio je da sipa pohvale Popović, pa je potom poentirao: "Kada dođem kući ću popiti čašu vina u njegovo ime, jer me je oduševio!".

Pohvalno je Popović pričao i o mladom Ivanoviću, 18-godišnjem napadaču koji se vratio iz Sampdorije i postigao svoje prve golove u dresu "lala": "Miha je jedno divno dete i neverovatan je na treninzima i nije lako da se u glavi prebaci, a njemu je Italija i dalje u glavi. Taj povratak nije lak, jer kada odete negde puni entuzijazma, pa se vratite negde gde sumnjaju u vas, onda je to teško. Ja nikada nisam sumnjao u njega zbog toga što sam video neke stvari i na meni je bilo da ga oslobodim da i svi vi to vidite. Ja uvek mogu da istrpim mladog igrača koji ima kvalitet, a Mihailo ima ponašanje za primer. Ovo samo treba da mu bude dodatni motiv da nastavi ovako, onda ćemo imati mnogo radosti svi zajedno", zaključio je trener Voše.

Pogledajte i kako izgledaju novi dresovi Vojvodine u čast 110 godina od osnivanja kluba koje doduše nisu nosili na meču protiv novobeogradskih "traktorista":

