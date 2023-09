Fudbaleri Real Madrida su prekršili zakon jer su pustili u javnost snimke intimnih odnosa sa djevojkama.

Veliki skandal je potresao Španiju kada se pojavila informacija da su četiri fudbalera Real Madrida snimala seksualni odnos sa djevojkama i video bez njihovog pristanka pustila u javnost! U pitanju su tri fudbalera mladog tima Reala i jedan fudbaler treće ekipe "kraljevskog kluba".

Sada je jedna od žrtava njiovih postupaka progovorila o incidentu, a svi fudbaleri su već bili na ispitivanju u policiji. Osim toga što su bez dozvole pustili snimke u javnost na teret im se stavlja i to što su neke od djevojaka sa kojima su imali seks bile maloljetne.

Govoreći za "As" pod imenom "Sofija" jedna od žrtava je objasnila da se incident desio 15. juna na Kanarskim ostrvima. Četiri fudbalera i tri djevojke su bili na odmoru, a da je jedna od te tri djevojke bila maloljetna. "Sofija" je objasnila kako su djevojke provele popodne sa fudbalerima na njihovom privatnom bazenu.

"U jednom momentu je moja mlađa prijateljica sa mnom ušla u prosor iza zavesa i krenule smo da igramo igre i glupiramo se. U jednom momentu se nešto desilo sa mojom prijateljicom. Treća djevojka je bila sa drugim fudbalerom, a jedan fudbaler je bio napolju na glavnom bazenu. Oni nemaju nikakve veze sa onim što se desilo. U jednom momentu ja sam vidjela kako jedan od fudbalera snima moju prijateljicu. Prvo sam vidjela mobilni telefon i kada sam sklonila pogled vidjela sam da je taj telefon dodat drugom fudbaleru. Kao da je kružio okolo. ne znam da li su nas baš u tom momentu snimali, ali znam da kada smo izašle nas tri rekle smo jedna drugoj da mislimo da su nas snimali", rekla je djevojka pod izmišljenim imenom "Sofija" medijima.

Nakon tog incidenta "Sofija" je sa prijateljicama otišla kod fudbalera i tražila da se obrišu napravljeni video snimci.

"Moja maloljetna prijateljica ih je zamolila da obrišu te snimke, ali da to urade ispred nas i to da ih izbrišu iz galerije i memorije telefona. Pokazali su nam pet video snimaka. Pustili su snimak na kome smo mi u pozadini i onda su to izbrisali. Šta se dešavalo? Vjerovatno su imali vremena da pošalju video na druge telefone, nešto tako se sigurno desilo", rekla je "Sofija".

