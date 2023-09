Udruženje za zaštitu prirode "Fossil Free Football" ima zamerke na sponzora Crvene zvezde pred meč u Ligi šampiona.

Izvor: MN Press

Uoči utakmice između Mančester sitija i Crvene zvezde na "Etihadu" (utorak, 21.00) oglasilo se udruženje "Fossil Free Football" koje je negodovalo zbog toga što će srpski šampion na grudima nositi ime svog glavnog sponzora "Gazproma". Ruska naftna kompanija bila je jedan od glavnih sponzora UEFA takmičenja do početka rata u Rusiji, i posle snažnih pritisaka saradnja prekinuta, međutim povratkom Crvene zvezde u elitu - "Gazprom" će ponovo imati reklamu u najgledanijoj fudbalskoj ligi.

Zbog toga je UEFA dobila žestoke kritike pomenute nevladine organizacije, pa se osim bliskih veza sa državom Rusijom i ratom u Ukrajini navodi i da je "Gazprom" treći najveći proizvođač i zagađivač ugljenikom, a Ligu šampiona koristi samo za potrebe reklamiranja.

"Nastavljajući da promoviše kompanije koje zagađuju okolinu, UEFA je saučesnik u klimatskoj krizi", rekao je osnivač pomenutog udruženja Frank Hjusing: "Od naftnih do gasnih kompanija preko avio kompanija i krstarenja. Gazprom je najgori primer za to. Ne samo da je to multinacionalna kompanija koja je jedan od najvećih zagađivača na svetu, nego i njen profit se sliva u Putinovu ratnu mašineriju. Oglašavanje funkcioniše pomoću onoga što psiholozi nazivaju "halo efekat", pri čemu gledaoci nesvesno razvijaju pozitivna osećanja o kompaniji zbog onoga sa čime je povezana. S jedne strane, Gazprom je veliki zagađivač koji je vezan za režim koji vodi ilegalni rat, a sa druge strane kompanija koja je povezala i sa vrhunskim fudbalom".

Takođe, napominje se da na taj način fudbaleri "promovišu zagađivanje planete" i "normalizuju ove stvari jer se povezuju sa fudbalom". Zbog toga, oni traže reakciju UEFA koja se oglasila za britanski "Mirror": "Klubovi su odgovorni za svoje privatne ugovore sa svojim sponzorima, ali moraju da poštuju UEFA propise. Član 27 pravilnika kaže da timovi moraju da dobiju pismeno odobrenje administracije UEFA za svako oglašavanje sponzora".

To ujedno znači i da ne postoji nikakva prepreka da Crvena zvezde večeras na "Etihadu" nosi dres sa "Gazpromom" na grudima, kao što su bez ikakvih problema i ostali klubovi koje je prozvala pomenuta organizacija zbog povezanosti sa avio kompanijama: Arsenal, Real Madrid, Benfika, Milan, PSŽ, Atletiko Madrid, Mančester siti, Napoli, Porto i Fejnord.