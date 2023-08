Predsednik Fudbalskog saveza Španije odgovorio na napade nakon što je napastvovao fudbalerku te zemlje.

Izvor: RFEF / Europa Press

Predsednik Fudbalske federacije Španije Luis Rubijales odbio je da podnese ostavku, suočen sa kritikama zbog napastvovanja fudbalerke Dženi Hermoso. On ju je prisilno poljubio, bez njenog pristanka, tokom ceremonije dodele medalja nakon finala Svetskog prvenstva u Australiji, na kojem je Španija postala prvak.

U zgradi saveza, Rubijales se žalio na to da "lažne feministkinje pokušavaju da ga ubiju". "Da li će me udruženi čopor oterati? Neću da podnesem ostavku. Boriću se do kraja", rekao je kontroverzni Španac, koji je ranije bio optuživan da je novcem saveza plaćao orgije.

Ipaj, bez obzira na to što on ne planira da se povuče, vlada Španije pokrenula je postupak protiv predsednika saveza. Dok ima igrača koji su najavili da više neće igrati za reprezentaciju dok je on na čelu federacije, poput Borhe Iglesiasa, najavljemo je da će Rubijales morati da pruži odgovore pred nadležnim državnim telima, Sportskim sudom.

"Ako se to dogodi, mogu da saopštim da ćemo suspendovati gospodina Rubijalesa sa svih funkcija", rekao je Viktor Frankos, prvi čovek nacionalnog sportskog veća, koje je državno telo.

