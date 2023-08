Zoran Milanović je oštro govorio o hapšenju Hrvata u Atini zbog ubistva grčkog navijača.

Izvor: YouTube/Zoran Milanović/MN Press

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oglasio se o hapšenju huligana iz Hrvatske u Grčkoj nakon što je u njihovom sukobu sa huliganima iz Atine ubijen jedan Grk. Prema njegovim riječima, zadržavanje svih uhapšenih u zatvoru, a ima ih više od stotinu, nema veze sa pravom, već sa politikom i on se tome protivi.

"(Premijer Hrvatske, Andrej) Plenković je nakon tri dana u riječ rekao isto kao ja. I njemu je sumnjivo kakve su to inkriminacije. Čekamo da vidimo za što ih se tačno tereti. Ne mogu te bez pravne osnove držati lišenog slobode. To je temelj evropskog kontinentalnog prava. U slučaju naših baraba taj habeas corpus je grubo prekršen. Ne vidim to kao vladavinu prava, nego retalijaciju prema jednoj etnički obojenoj skupini, odnosno državljanski. Oni su skupili sve hrvatske navijače i strpali ih u zatvor. Je li to bilo organizovanje radi tučnjave, ne zadržavaš sto ljudi u zatvoru. Organiziovanje radi lišavanja života neke osobe, to sam siguran da nije bila namjera", rekao je on.

"To je, nažalost, čista politika i tu vlada ništa nije mogla. Prvih pet dana, koliko je u Grčkoj dug rok u kojem nekog možete držati u zatvoru jer vam se ne dopada, trebali su izdvojiti slučajeve, suditi onima kojima treba, ostale poslati doma. Ovo je politička farsa u kojoj vlada mora pokazati i stvoriti dojam da je učinila sve, a ni ne može puno", dodao je Milanović.

On je naglasio da je u pitanju princip i da bi isto govorio da su u istoj situaciji Delije. "Oni su tamo ratni zarobljenici. Onda ćemo zamijeniti ljude, skupićemo i mi sto Grka. Zato što su bacali papiriće tamo? Nisu išli nekog ubiti, to je cijeli niz barijera zdravog razuma koji pokazuje da se radi o političkoj svinjariji. Prošla je faza u kojoj su morali pokazati da su pravna država. To nije nezavisno pravosuđe, ono i jeste za napadati. Da tu dođe sto navijača Crvene zvezde, isto naprave, prvi bih se zalagao da ih se pusti uz zabranu ulaska, ali ne možeš ih držati u kampu. Ovo je tema za EU parlament. Gdje su naši parlamentarci? Glavno da lovica sjeda… Drago mi je da smo se Plenković i ja složili u onom bitnom, da je ovo nedopustivo", rekao je Milanović.