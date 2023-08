Nemanja Gudelj nije bio ni predviđen da šutira odlučujući penal protiv Mančester sitija, ali je za razliku od svojih saigrača imao hrabrosti.

Mančester siti je osvojio Superkup Evrope pošto je u finalu pobedio Sevilju i to posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. Sevilja je bila bolji tim u regularnom delu utakmice, vodila je 1:0, ali nije uspela da materijalizuje šanse za dupliranje vođstva i za to je skupo kažnjena. Prvo je mladi Palmer izjednačio rezultat, a zatim su usledili penali u kojima sve do poslednje serije nije bilo gotovo ni naznake promašaja.