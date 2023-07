Zlatan Ibrahimović ispričao je sve o smrti brata Sapka koji je preminuo posle teške bolesti...

Zlatan Ibrahimović (41) jedan je od najpoznatijih fudbalera na svijetu. Otišao je u penziju ove godine, ali ono što mnogi ne znaju jeste da je imao brata Sapka. Nažalost, on je preminuo 2014. godine od raka. Izdahnuo je nedugo pošto je Zlatan došao da ga vidi...

"Podigao sam pogled ka ocu Šefiku, vidio sam da su stvari ozbiljne, nisam mogao da dišem. Sapko me je čekao prije smrti, želio je da budem pored njega. Izdahnuo je preda mnom", ispričao je Zlatan u jednom od ranijih intervjua. Priznao je da mu je sve to mnogo teško palo.

Bio je u potpunom šoku, tek na sahrani je shvatio šta se tačno dešava. "Sahranili smo ga po muslimanskim običajima, otac je prvi lopatom bacio zemlju na kovčeg, onda je došao red na mene i zaledio sam se. Spustio sam lopatu na zemlju i shvatio da to znači da prihvatam da je on preminuo. U mojoj glavi je i dalje bio živ. Teško mi je bilo sve to da shvatim, bio je premlad, bio je moj brat. Otac tada ni suzu nije pustio, dan kasnije je otišao sam na njegov grob i plakao je čitav dan."

Nije tajna da je slavni švedski fudbaler ateista. "Ne vJerujem u Boga, već samo u sebe. Tako sam naučio da mržnju prema sebi pretvorim u oružje", poručio je Zlatan Ibrahimović. On je karijeru počeo u rodnom Malmeu, pa je onda igrao za Ajaks, Juventus, Inter, Barsleonu, Milan, PSŽ, Mančester junajted, LA Galaksi, a u penziju je otišao u dresu Milana. Za reprezentaciju Švedske odigrao je 122 utakmice i dao 62 gola.

