Crno-bijelima fali štoper nakon odlaska Igora Vujačića, a Matija Nastasić je slobodan da bira!

Izvor: MN Press

Poslednjih dana je veoma burno u Humskoj - bilo je i dolazaka i odlazaka u Partizanu, a jedna vijest iz Španije mogla bi silno da obraduje navijače! Nakon što je pouzdani Igor Vujačić napustio klub i preselio u Rusiju, Partizanu se otvorio prostor za angažovanje još jednog centralnog defanzivca. Veruju mnogi navijači da bi to mogao da bude Matija Nastasić kojem je istekao ugovor sa Majorkom i sada može da bira novi klub!

Nastasić je u septembru 2022. godine potpisao ugovor do kraja sezone, uz mogućnost da on bude produžen za još jednu godinu što se neće desiti. Španski tim je odlučio da pusti povremenog srpskog reprezentativca, a crno-beli bi to mogli da iskoriste i vrate ga u Humsku - kako bi kao već iskusan fudbaler upisao debi u seniorskom timu Partizana.

Podsjećamo, Matija Nastasić je prošao Partizanovu omladinsku školu i dvije sezone je bio igrač Teleoptika, ali u dresu Partizana nije odigrao zvaničan meč. Iz Zemuna se preselio u Fiorentinu koja je to platila četiri miliona evua, a zatim u Mančester siti, Šalke, ponovo Fiorentinu i na Majorku.

Matića Nastasić protiv Republike Irske 2012. godine. Matija Nastasić

Iskusni Valjevac najduže se zadržao u Njemačkoj gde je proveo čak šest godina, a svojevremeno je sa Mančester sitijem osvojio Premijer ligu u sezoni 2013/14, što mu je jedini trofej u karijeri. Kao reprezentativac Srbije nastupio je na 34 meča, a nema sumnje da bi bogatim iskustvom bio ozbiljno pojačanje u poslednjoj liniji crno-belih. Trener Igor Duljaj trenutno na raspolaganju ima Sinišu Saničanina, Svetozara Markovića i Mihajla Ilića.