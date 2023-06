Poslovanje Čelsija izazvalo velike kontroverze i niz reakcija u Engleskoj!

Izvor: Profimedia

Čelsi je krenuo u dosad neviđeni proces prodaje šestorice igrača klubovima iz Saudijske Arabije, kojima će praktično u jednom "paketu" poslati niz poznatih fudbalera, a zauzvrat će dobiti oko 100 miliona funti kojima će "ispeglati" knjige krajem juna, zbog uklapanja svog poslovanja sa Finansijskim fer-plejom.

Nakon najava, ali i potvrda tih transfera, kao i prodaje Matea Kovačića Mančester sitiju za zaista "smiješnu" svotu s obzirom na to koliki se novac danas izdvaja za fudbalere, oglasio se poznati engleski TV analitičar i bivši kapiten Junajteda, Geri Nevil. On je oštro poručio da bi svaki Čelsijev transfer trebalo provjeriti, kao i da bi trebalo provjeriti da li je aktuelni vlasnik Tod Boli zaista na čelu kluba ili je on zapravo predstavnik Saudijaca, jer je utvrđeno da su oni investirali "milijarde" u kompaniju koju američki biznismen predstavlja.

"Vjerujem da bi istog trenutka transferi trebalo da budu zaustavljeni, dok se ne proveri vlasnička struktura u Čelsiju i to da li postoje aspekti ovih transfera koji nisu u skladu sa propisima. Premijer liga bi trebalo da uvede hitni embargo na te transfere, da bi osigurao da integiret igre nije ugrožen. Trebalo bi da se izvrši pšrovera tih transakcija", rekao je Englez.

"Premijer liga bi odmah trebalo da istraži ove transfere sa Saudijcima. Neka kontrolor 'uđe' u to istog momenta... Ako nešto ne izgleda pravilno, onda verovatno i nije. Potrebna je nezavisnost u ovoj situaciji što pre. Haos je kako se nadzire naša igra", dodao je Nevil.

Podsjetimo, Čelsi je dobio novog gazdu nakon početka rata u Ukrajini i ruske invazije početkom prošle godine, kada je Roman Abramovič praktično bio prinuđen da proda klub ili bi u suprotnom bio suočen sa sankcijama. U međuvremenu je američki bogataš Boli preuzeo rukovođenje klubom, počeo da pravi velike promjene i nije pokazao za sada da zna šta radi, jer je Čelsi završio sezonu tek na sedmoj poziciji tabele Premijer lige.