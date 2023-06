Iako je pre tri godine delovalo da će biti veliko pojačanje kluba, igrač koji je i dalje član Evertona nije opravdao ni evro uložen u transfer.

Izvor: Profimedia

Poznati fudbaler Žan-Filip Gbamin toliko silno želi raskid ugovora sa Evertonom da je spreman čak i da preko društvenih mreža rasproda opremu koju je dobio na korišćenje u tom engleskom timu. Javnost na Ostrvu ostala je potpuno šokirana kada je primetila da povremeni reprezentativac Obale Slonovače preko Fejsbuk profila želi da se reši trenerki, dresova i svih ostalih delova opreme koju je zadužio.

Upravo su ostali delovi opreme poput trenerke, štucni, torbi i kostobrana dokaz da je oglas stvarno postavio Žan-Filip Gbamin, a ne neki navijač koji je uspeo da se domogne njegovog dres i sada pokušava da zaradi novac. Ostaje još samo da vidi da li se afrički fudbaler ovako raspravlja sa klubom ili je u teškoj finansijskoj situaciji i znači mu svaki zarađeni evro.

U oglasu se, između ostalog, navodi i da su na prodaju neki dresovi koje je Žan-Filip nosio na utakmicama. To je izazvalo smeh među navijačima Evertona koji su se međusobno šalili kako to nije moguće jer on nikada nije ni bio na terenu u dresu njihovog tima, pa ovaj trik koristi samo za dizanje cene. Pogledajte objavu koja je ubrzo postala hit na Tviteru:

Gbamin selling all his gear on Facebook hahahahpic.twitter.com/CO7JvAlbLj — Saundy (@saundy00)June 17, 2023

Everton je u avgustu 2019. godine odlučio da kupi Žan-Filipa Gbamina. Engleski tim je tada Majncu platio čak 25 miliona evra, ali se ubrzo ispostavilo da je to bila greška. Reprezentativac Obale Slonovače nije uspeo da se nametne u Evertonu, pa je nakon samo osam odigranih mečeva počelo sa njegovim pozajmicama - prvo u CSKA iz Moksve, a zatim u Trabzon.

Nekadašnji učenik Lensa je u tim ekipama igrao malo više, ali nije uspeo da ubedi klubove da ga kupe i ukažu mu poverenje. Zbog toga bi Gbamin trebalo da se pojavi na početku priprema engleskog kluba za novu sezonu, ali pokušava tihim bojkotom da se izbori za transfer u Bundesligu, gde se najkomotnije osećao. Verovatno je i prodaja klupske opreme jedan od poteza kojima želi da ukaže kako je prekid saradnje najbolja opcija.