Pogledajte incidente posle meča Arsenala i Mančester sitija u kome je praktično odlučena titula.

Izvor: Twitter/abhh_mcfc/NoisyPod/Screenshot

Mančester siti je "održao lekciju" Arsenalu i u derbiju 33. kola Premijer lige deklasirao ih je 4:1, nakon čega se čini da će "građani" doći do titule. U najvećem delu sezone Arsenal je bio prvi na tabeli i imao je veliku prednost u odnosu na Siti, ali je u poslednje vreme počeo da beleži kikseve. Nisu pobedili na četiri meča zaredom, tako da je Siti sada prišao na samo dva boda zaostatka - dok imaju i dve utakmice manje.

Velika pobeda Gvardiolinog tima "povukla" je i fudbalere Mančester sitija da nakon utakmice dođe do čarki, pa se čini da nije sve bilo toliko gospodski kako su treneri dva kluba želeli da predstave...

Stop Crying Your Heart Outpic.twitter.com/FCKbaIDF9p — Noisy Neighbors (@NoisyPod)April 26, 2023

Golman "građana" Ederson poneo se nesportski pošto je provocirao gostujuće navijače na "Etihadu" i to tako što se okrenuo ka njima i pokretima ruku je imitirao plakanje, dok je i isplazio jezik... Neukusno, međutim očigledno je bio vrlo raspoložen pošto je njegova ekipa na drugom kraju terena zablistala, dok je Brazilac bio praktično bez posla protiv iznenađujuće loših "tobdžija". Kao i obično u njegovom slučaju, to ne znači da je sačuvao mrežu - pošto jedan od dva šuta u okvir gola nije zaustavio, pa je Arsenal došao do utešnog gola u završnici.

Nije to bio jedini incident koji smo videli pošto su se na kraju utakmice u klinču bili Ben Vajt i Fil Foden, reprezentativci Engleske, da bi se u sve umešao i Erling Holand koji uglavnom beži od incidenata. Kada je video da je njegov saigrač napadnut, potrčao je i nakon toga je nastala gužva.

Pogledajte kako je Ben Vajt sa leđa napao Fila Fodena nakon čega je nastala opšta frka na terenu, dok za sada nema naznaka da će povodom ovog incidenta biti pokrenuta istraga.