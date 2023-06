Malo poznata priča o ljepotici Helen Seger koja je već dvije decenije sa Zlatanom Ibrahimovićem, ali je rijetko viđamo u javnosti pošto bježi od svjetala reflektora.

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović odlučio je da završi karijeru sa nepune 42 godine, a to, bar tako kaže Šveđanin, nije rekao ni svojoj porodici. Zlatan je zbogom fudbalu rekao na meču Milana protiv Verone kada je u društvu svoje supruge Helene Seger zaplakao, ali sada je vrijeme da se posveti porodičnim obavezama i ubuduće će više imati vremena za sina Maksimilijana (16) i Vinsenta (14) koji su igrali za Pari Sen Žermen, a sada su u mlađim kategorijama Milana.

O privatnom životu Zlatana Ibrahimovića malo toga se zna. Više je u javnosti pričao o odluci da igra za Švedsku, a ne za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu, nego što je govorio o svojoj supruzi Heleni koja je starija od njega 11 godina. Upoznali su se davne 2002. godine kada je Zlatan imao samo 21 godinu, a švedska lepotica 32. Sada su joj pune 53 i još blista!

U pitanju je bivša manekenka koja se sada biznisom, a vrlo retko se pojavljuje u javnosti, pa je tako Nada Topčagić na jubilarnom 40. Ibrinom rođendanu otkrila ekskluzivu. Ona se fotografisala sa Helenom i podijelila to na Instagramu, a vrlo moguće da će to biti i jedini "dokaz" da je Šveđanka bila na rođendanu. Ne želi da poput mnogih ima status "žene fudbalera" i bježi od medija, pa je zaita retkost da je vidimo, čak i na događajima koji se organizuju u Zlatanovu čast, a ona se brine i o svim sponzorskim ugovorima koje potpisuje sada već bivši fudbaler.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put vidjela, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, vidjela sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomjeri automobil. Mislim da mu se to nije svidjelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Helena prije nekoliko godina.

Italijanski mediji pišu da je Helena jedina koja je uspjela da "ukroti" karakter Zlatana Ibrahimovića, koga su tokom čitave karijere pratile razne kontroverze, a njihova ljubav bila je samo jednom na iskušenju i to zbog voditeljke Dilete Leote, za kojom je fudbaler navodno "odlepio" po povratku iz SAD na Apenine.

Zajedno su snimali i promotivne spotove, da bi magazin "Oggi" otkrio da su novogodišnju noć 2021. godine proveli zajedno. U to vreme Dileta Leota, koja danas nosi dijete Lorisa Karijusa, bila je u vezi sa turskim glumcem Džanom Jamanom. "Proveli su novogodišnju noć zajedno u Milanu. Druženje je počelo u 21.20 i trajalo je do 00.15. Tada su se svjetla ugasila i više se nisu upalila", rekao je za Oggi izvor blizak italijanskoj voditeljki koju ljubitelji Serije A dobro poznaju.

U međuvremenu Zlatan se nije oglašavao na ovu temu, da bi Dileta Leota mjesecima kasnije demantovala sve glasine koje su se pojavljivale o njoj u javnosti i koje su joj narušile ugled.