Mladi fudbaler Partizana našao se u neobičnoj situaciji, klub ga je pustio da ode na more umesto u reprezentaciju!

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan je imao ogromnih rezultatskih problema tokom sezone, a crna situacija za crno-bele nastavlja se i nekoliko dana nakon završetka prvenstva. Najveći talenat kluba Nemanja Jović (20), momak koji već nekoliko sezona igra za prvi tim, rešio je da tuži klub i zatraži raskid ugovora. Na sve to, pojavio se još jedan problem...

Kako prenosi "Telegraf", klub iz Humske je zaboravio da obavesti Nemanju Jovića o pozivu u reprezentaciju koji je stigao na njegovu adresu. Okupljanje mlade reprezentacije zakazano je za 12. jun na Ubu, a pitanje je da li će se tamo pojaviti krilni fudbaler koji je sasvim slučajno saznao da novi selektor Dušan Đorđević računa na njega.

Navodno, u Partizan su stigli i mejl i pismo u kojem se Jović poziva na okupljanje, ali to mladom fudbaleru nije javljeno. On se nakon završetka sezone spakovao i otišao na more, dok je poziv u reprezentaciju ostao na stolu za masažu... Ovakav tretman od strane kluba za koji igra od malih nogu mogao bi da bude jedan od razloga Nemanje Jovića da napusti crno-bele već tokom leta i to kao slobodan igrač.

Podsećamo, Jović je do 17. godine bio reprezentativac Bosne i Hercegovine jer je rođen u Zvorniku, ali od tada igra za mlađe selekcije Srbije. Nastupao je za reprezentaciju do 19 i 21 godine, a odigrao je i dva meča za reprezentaciju Superlige, pod komandom Dragana Stojkovića Piksija. U dresu Partizana već ima 95 seniorskih nastupa, 11 golova i 10 asistencija.