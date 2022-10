Fuseni Dijabate je ove jeseni u više navrata pokazao da je najvažniji igrač Partizana, a to znači i da je privukao pažnju iz inostranstva.

Izvor: MN Press

Partizan je ovog ljeta potpuno pogodio sa Fusenijem Dijabateom koji je u velikom broju utakmica napravio razliku. To se posebno odnosi na evropske utakmice pošto je čak pet puta tresao mrežu protivnika, nakon ubedljivih partija u mečevima Konferencijske lige protiv Kelna - neće biti iznenađenje ako u Humsku stigne i neka ponuda. Toga se pribojavaju navijači Partizana i nadaju se da će novi miljenik crno-bijelih ostati makar do kraja sezone.

Na tu temu govorio je i trener Gordan Petrić, koji je jedan od najzaslužnijih za "preporod" Partizana, ali i pronalaženje uloge Dijabateu koji je iz Turske stigao nespreman.

''Ako dođe ponuda za Dijabatea, navijači moraju da znaju, imate dvije strane, za i protiv. Kad saberete sve šta dobijate, jer morate da plaćate i igrače i radnu zajednicu... Ja ne znam koliki je Partizanov budžet ali je jasno da se mora obezbjediti ogromna suma novca'', izjavio je Petrić gostujući na RTS.

Dijabate je stigao na ideju bivšeg sportskog direktora Ivice Ilieva, ali dodaje Petrić da nije on i jedini koji je učestvovao u skautiranju malijskog fudbalera.

"Iliev je pogodio sa dosta igrača, sve što se tiče stranaca je njegova zasluga i zasluga Rusmira kao glavnog skauta i Ivice Kralja koji je doskora bio na čelu skauting službe. Dakle, ta grupa Iliev, Kralj i Rusmir je našla Dijabatea. Ali, bilo je i ranije kvalitetnih stranaca, Leonardo, Rikardo, Natho...'', kazao je staloženi Petrić i prokomentarisao riječi njegovog bivšeg saigrača i velikog prijatelja Zorana Mirkovića koji ga je uporedio sa legendarnim Ivicom Osimom.

''Građom i stavom podsećam na Ivicu Osima, ali rekao sam da će mnogo vode proteći Dunavom i Savom dok ja budem blizu njega. Ne njega nego svih trenera. Ovo je za mene tek početak. 'Švaba' je bio specifičan, u pola sata sve objasni. Uprosti sve stvari, ali nekada je bio težak u trenerskom smislu. Mnogo je tražio, treninzi su trajali i po dva sata. Mnogo posla je predamnom, pitanje je da li ću se posvetiti fudbalu kao on, a to ne znam. Uživam sada, ali ne znam šta me čeka sjutra. Rasterećen sam, radim onoliko koliko mogu, pokušavam da pomognem na način na koji mogu. Da li uspjeva to će neko drugi prosuditi. I dalje spavam po osam sati, a ne četiri kao neki, i dalje se viđam sa drugarima. Privatno sam takav'', zakjučio je Petrić.