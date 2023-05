Mladi srpski trener Marko Nikolić bi umesto u Partizan mogao da ode u Makabi.

Izvor: Profimedia

Srpski trener Marko Nikolić otvoreno je rekao da bi se vratio u Partizan i nije tajna da je kandidat nezvanične nove uprave koja bi želela da preuzme klub u Humskoj, međutim to nije i jedini klub koji ga želi. Izraelski mediji prenose da bi Marko Nikolić mogao da se preseli u Makabi iz Haife, klub iz koga bi u Crvenu zvezdu mogao da dođe trener Barak Bahar, odnosno praktično je već sve završeno oko njegovog transfera.

Za sada nema preciznijih informacija o selidbi Marka Nikolića u Izrael osim toga da je tek jedan od kandidata, s tim da navijači "agituju" da to ipak na kraju bude domaće ime koje bolje poznaje tamošnji fudbal.

"Posle odlaska iz Rusije sam osetio prvi put malo zasićenje posleo 20 i nešto godina rada, boravka u inostranstvu šest godina, sve mi je nedostajalo, Beograd, prijatelji, kafana, putovanja, sve. Sad sam se napunio energijom, gladan sam i hoću da radim. Imam nekoliko situacija koje su jako blizu i doneću odluku najdalje u narednih mesec dana. Partizan? On je uvek neka priča kada sam ja u pitanju i on je opcija koja uvek mora da se razmotri, a da li će biti i rešenje, to zavisi od milion faktora", kazao je u jednom skorijem intervjuu Marko Nikolić.

Nikolić je trenersku karijeru počeo još u "dvadesetim" godinama i do sada je vodio Rad, Vojvodinu, Olimpiju, Fehervar, Lokomotivu i dva puta Partizan. Upravo pod njegovim vođstvom klub je osvojio poslednji naslov u Srbiji 2017.