Dušan Vlahović je umalo "razbio maler" protiv Napolija, ali su se problemi Juventusa samo nastavili.

Srpski napadač Dušan Vlahović sve do nadoknade vremena na meču Juventusa i Napolija sedeo je na klupi. Konačno ga je Alegri uveo u 90. minutu i posle samo nekoliko sekundi Vlahović je postigao gol, i time pokazao da je njegov trener pogrešio, ali nažalost - asistentu Federiku Kjezi je za "dlaku" lopta pobegla van terena. S obzirom na to da je samo desetak minuta kasnije i Di Mariji gol poništen zbog faula u ranoj fazi napada, navijači "stare dame" su već bili očajni šta im se dešava, međutim to je bio samo početak jer je sve začinio Đakomo Raspadori.