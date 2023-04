Oliver Kan i Hasan Salihamidžić u konkurenciji za najgoru fudbalsku odluku u 2023. godinu.

Izvor: Profimedia

Hasan Salihamidžić i Oliver Kan donijeli su šokantnu odluku da smijene Julijana Nagelsmana uprkos dobrim rezultatima i da na mjesto trenera postave Tomasa Tuhela. Niko ne može da garantuje da bi Nagelsman sa Bajernom izbacio Mančester siti, ali posle lagane eliminacije Tuhelove ekipe (ukupan rezultat 4:1), naravno da je odgovornost na direktorima koji su donijeli nepopularan potez koji je mogao da ih pretvori u vizionare, međutim za sada to nije tako...

Tuhel je pobijedio samo u dvije od prvih šest utakmica u Bajernu, što je jedan od najgorih "startova" trenera u istoriji bavarskog giganta, a najgore od svega je što su rezultati najmanji problem. Atmosfera je katastrofalna, vidjeli smo i da je Mane udario Sanea, pa mnogi fudbaleri jedva čekaju ljeto kako bi pobjegli iz Minhena.

Razlog su upravo direktori Bajerna koji su se okomili na igrače i svu odgovornost su prebacili na njih. Tako je Oliver Kan u intervjuu za "BIld" žestoko udario na najveće zvijezde: "Igrači Bajerna moraju da znaju ono što mi se po njihovim igrama u poslednje vrijeme ne čini da znaju - a to je šta je Bajern. Posebno se to odnosi na odlučujući dio sezone. Imali bismo šanse čak i protiv Sitija da to pokažemo na terenu".

Izvor: Profimedia/LakoPress

Takođe, Oliver Kan je ocijenio da Tuhel mora da reši problem sa motivacijom igrača jer je zaključio da timu "nedostaje volja", odnosno smatra da je to glavni kamen spoticanja: "To ne smije da bude odlika Bajerna koga uvijek krasi ambicija i uvek idemo na pobjedu. Zato nas bole igre i rezultati. Ispadanje iz Kupa, bod protiv Hofenhajma...".

Istog je mišljenja i Hasan Salihamidžić koji je sudije okrivio za ispadanje Bajerna iz Lige šampiona (ukupan rezultat 4:1 za Siti), a "Bild" otkriva šta zaista misli Braco: "Sportski direktor Braco Salihamidžić počeo je da održava pojedinačne razgovore sa igračima. Svi će proći seanse u četiri oka s njim. Braco insistira na tome da pokažu više samokritike i preuzmu odgovornost. Više nema mjesta ni vremena za opravdanja".

Takođe, uprava je bijesna na brojne fudbalere Bajerna i mnogima od njih je postavljen ultimatum. Imaju dva mjeseca da dokažu da su dovoljno dobri za Bajern, a ako ne uspiju - letjeće iz kluba na ljeto. Čini se da je to stiglo i do Mazrauija koji se posle eliminacije protiv Sitija požalio na Tuhela i rekao da ne može da vjeruje da je tek treći izbor.