Heroj Mančester sitija u Ligi šampiona, Španac Rodri ima neobičnu životnu priču.

Izvor: Profimedia

Mančester siti poveo je u četrvtfinalu Lige šampiona protiv Bajerna 1:0 golčinom veziste Rodrija (26), udarcem levom nogom sa oko 20 metara. Švajcarac Jan Zomer pokušao je da odbrani, ali od majstorije asa rođenog u Madridu 1996. nije bilo odbrane. Sitijev heroj iz senke stupio je u prvi plan kad je bilo najbitnije i pogledajte kako je pogodio:

Mančester siti Izvor: YouTube/TV Arena sport

Rodri je učio fudbal u Atletiko Madridu od svoje 11 godine, ali je sa 17 morao da ode jer su "jorgandžije" pogrešno procenile da mu fali fizičke snage. Potom je prešao u Viljareal, porastao do 191 centimetra i nakon tri odlične sezone u prvom timu ipak završio u Atletiku. Klub je platio svoju grešku 20 miliona, ali je na njemu samo godinu dana kasnije zaradio više nego triput više - 62,6 miliona funti! Pep Gvardiola dobro je znao koga kupuje i tri i po godine i dve osvojene titule Premijer lige kasnije, jasno je da je pogodio.

Povrh toga što je na poziciji defanzivnog veziste stub igre Pepovih "građana", Rodri nije igrač kakvog biste očekivali od današnje zvezde. Nema tetovaže, skromnost mu je jedna od najvećih vrlina i dokazuje je od početka karijere. Na primer, paralelno sa nastupima za Viljareal on je studirao na Fakultetu za biznis i ekonomiju i bio je sigurno jedini igrač Primere koji je igrao protiv najvećih španskih timova, a živeo u studentskom smeštaju.

"Ljudi su bili šokirani kad su ga videla, jer je igrao u Primeri i živeo je u studentskom smeštaju. Posle nekoliko dana upoznavanja sa njim, sve je to postalo normalno kada je on u pitanju", rekao je svojevremeno za "Marku" Rodrijev drug, Valentin Henareho. "Delio je prostor sa svima, voleo je da bude u društvu prijatelja i sedeo je na kauču sa svima ostalima. Naravno, bilo je čudno dok ga gledamo kako igra stoni tenis ili pere veš sa nama", rekao je on.

"Donedavno, on je vozio Opel Korsu, koju je kupio od jedne žene nakon što je dobio vozačku dozvolu. Savetovali su ga da kupi bolji auto, zbog svoje bezbednosti i zbog putovanja od Madrida do Kasteljona, gde je studirao, ali nije shvatao zašto bi davao veći novac za automobil. Zapravo, jednom mi je pričao da su neki njegovi prijatelji 'ludi' za kupovinom dobrih automobila, a njemu je to samo sredstvo da pređe od tačke 'A' do tačke 'B'".

"Nije se promenio ni kada je zaigrao u Primeri, njegov svakodnevni život ostao je isti. Rekao mi je da je potpisao za Atletiko Madrid uz picu koju je podgrevao u smeštaju. Dali su mu je posle utakmice i nikad na osnovu te scene ne biste pretpostavili da je potpisao za Atletiko. Fudbal mu je bio na drugom mestu, a porodica na prvom. Oni su bili zabrinutiji za njegovo studiranje nego za njegovu karijeru, jer su želeli da bude dobro obrazovan, pošto znaju da je fudbal lutrija", rekao je Rodrijev prijatelj.