Partizan igra jedan od najvažnijih mečeva završnice sezone.

Izvor: MN Press

Partizan u utorak igra jako važan meč protiv Čukaričkog u gostima i pobedom, uz kiks TSC-a protiv Voždovca, mogao bi da se vrati na drugu poziciju, dok bi ga remi i poraz zadržali na četvrtoj poziciji. Ako nakon tog meča dočeka plej-of kao drugoplasirani ili trećeplasirani, gostovanje Crvenoj zvezdi u "večitom" derbiju, a ako ostane četvrtoplasirani igraće protiv Zvezde kod kuće, ali će gostovati TSC-u i Čukaričkom, direktnim rivalima u borbi za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona.

"Veliki je ulog, par timova konkuriše za drugo mesto, neće biti lako, Čukarički ima prednost domaćeg terena, igraju odličan fudbal kao i TSC. Ipak, obraćam pažnju na svoju ekipu, dobro smo trenirali, dobra je i atmosfera i videćemo kako će to sutra da izgleda. Naravno da je pritisak ogroman, ali mora da se živi sa tim. Igrači su sada malo slobodniji i vidim po njihovim izrazima, ali prošla utakmica je prošla, sutra nas očekuje nešto drugačije. Igrali smo dobro protiv Voždovca, raduje me pozitivan pristup, organizovani i agresivni".

Da li će Fuseni Dijabate biti deo ekipe, nakon što je ponovo kasnio nakon reprezentativne pauze? On se vratio prošle nedelje u tim. "Još ne mogu da vam kažem da li računam na njega, videćemo. U ovom trenutku je svaki igrač potreban Partizanu. Tu nema nikakve sujete. Svako ko može da pomogne ekipi je dobrodošao".

Duljaj je naglasio da oseća podršku kluba, kao i navijača. "Kako da ne, imam podršku kluba, a najveću podršku osećam kada izađem na ulicu i kad me ljudi zaustavljaju. Kažu mi: 'Izdržite, nema predaje, biće sve OK'. To mi daje dodatnu snagu da istrajem".

Duel Čukaričkog i Partizana počinje u utorak u 18 časova, kada će na terenu TC "Stadion" u Beogradu igrati i Voždovac - TSC.