Blekburn će bez obešteženja izgubiti najboljeg igrača, a on ide u Španiju kako bi igrao Ligu šampiona.

Izvor: Profimedia

Prava bomba dolazi iz Engleske i to u sred borbe za ulazak u Premijer ligu. Kako javljaju dobro obavešteni izvori Ben Brereton Dijaz je dogovorio sve i naredne sezone će kao slobodan igrač preći u redove Viljareala!

Ovaj Čileanac rođen u Engleskoj igra za Blekburn gde je najbolji strelac. Ove sezone je dao 12 golova i doveo je Blekburn do petog mesta na tabeli, koje im za sada donosi mesto u plejofu za ulazak u Premijer ligu. Na devet kola do kraja nekadašnji šampion Premijer lige se nada da bi mogao dobrim igrama do kraja sezone da stigne i do direktnog plasamana u Premijer ligu, ali šta god da se desi ostaće bez svog najboljeg igrača naredne godine.

Viljareal je nakon osvajanja Lige Evrope pre dve sezone ove sezone ispao u nokaut fazi Lige konferencija, a u Primeri je trenutno šesti i juri mesto koje vodi u Ligu šampiona. Igranje u evropskim takmičenjima je očigledno bilo presudno i Brereton Dijaz je spreman da odbije brojne premijerligaške klubove koji ga traže kako bi igrao u Evropi.

Brereton je rođen u Stouku, od oca Engleza koji je policajac i bivši amaterski fudbaler i majke Čileanke iz Konsepsiona. Prošao je omladinske kategorije Mančester junajteda, Stouka i Notingem Foresta, a onda je počeo da igra profesionalno u nekadašnjem prvalu Evrope pre nego što se 2018. preselio u Blekburn. Tu je pružao prosečne partije pre nego što je prošle sezone eksplodirao sa 22 gola. Nakon jednom nastupa za mlađe selekcije Engleske 2021. je prihvatio da igra za Čile gde je na 18 mečeva dao četiri gola za sada.