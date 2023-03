Nekadašnji napadač reprezentacije Hrvatske je otkrio da mu je lično Kristijano rekao da se ugledao na njega.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji napadač Dinama iz Zagreba i reprezentacije Hrvatske Tomislav Šokota najbolje dane karijere proveo je u dresu Benfike, a sada je otkrio da se u svom vremenu provedenom u Lisabonu družio sa Kristijanom Ronaldom! Kako kaže imali su neke zajedničke prijatelje i mesta na koja izlaze.

Zaravo su mladi as koji je u to vreme krčio put u prvom timu Sportinga živeo u istoj zgradi kao povremeni reprezentativac Hrvatske i čuvao je Šokoti sina kada bi ovaj bio na treningu!

"Živeli smo u istoj zgradi, čak mi je čuvao sina nekad. Imali smo i istog bankara, pili smo kafu u istom kafiću. On je tad bio mladi igrač Sportinga, tek je dolazio, a čak je tad i rekao da sam mu ja uzor iako ne znam je li to baš istina. Tako se pričalo, a i pisalo u njihovim novinama", ispričao je za "Indeks" Tomislav Šokota.

Istakao je da početak nije bio tako sjajan za Kristijana jer je zbog svoje sebičnosti u mladim danima znao da se bude na meti navijača ovog kluba.

"Bio je čudesan klinac iako nikome nije dodavao loptu. Samo je driblao, čak su mu navijači Sportinga znali zviždati. Bio je lud. Imao je sreću da je otišao rano u Mančester junajted kod Aleksa Fergusona, koji ga je usmerio na pravi put. Ne možeš da dođeš u Junajted i da se ponašaš kao u Sportingu", rekao je on.

Prisetio se i najtežeg momenta u karijeri kada je 2004. godine na terenu u dresu Benfike preminuo Mikloš Feher. I dana danas mu je teško kada se priseti tog trenutka.

"Prestrašno. Ja sam prvi došao do njega kad se srušio... Tu traumu sam pokušao potpuno potisnuti i izbrisati iz memorije i setim se samo ovako kad me netko podseti. Bio je mlad, 24 godine, trebao je da se ženi. Ne znam šta se dogodilo, svima nam je trebalo vremena da to prebrodimo. Sećam se da je u Gimaraešu jaka kiša padala i da ga nisu zbog te kiše nešto mogli da oživljavaju. Možda su ga moglu spasiti. Užasan trenutak. Nastaviš nekako dalje, život krene dalje pa pokušaš zaboraviti", rekao je Šokota.